Крупнейшие в Европе страны-экспортеры вина

Sputnik Литва со ссылкой на рейтинг AAWE - Worlds Top Wine Exporting Countries by Value составил инфографику Европейская карта экспорта вина, где вы узнаете о том, как обстоят дела у виноделов региона.

По данным Национального агентства вина министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, в 2018 году страна экспортировала 86,2 миллиона бутылок вина в 53 страны мира на сумму 203 миллиона долларов.

Между тем, по последним данным Национального агентства вина, с января по апрель 2021 года Грузия экспортировала 28,3 миллиона бутылок вина, из них — 17,2 миллиона в Россию. Стоимость экспортированной продукции составила 65 миллионов долларов, что на 7% больше показателя прошлого года.

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