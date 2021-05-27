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Крупнейшие в Европе страны-экспортеры вина

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Темы:
Вино и виноделие Грузии (151)
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Крупнейшие в Европе страны-экспортеры вина
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20210527/251851334/Krupneyshie-v-Evrope-strany-eksportery-vina.html

Рейтинг стран-импортеров вина в Европе предсказуемо возглавляют Франция, Италия, Испания и Германия

Sputnik Литва со ссылкой на рейтинг AAWE - Worlds Top Wine Exporting Countries by Value составил инфографику Европейская карта экспорта вина, где вы узнаете о том, как обстоят дела у виноделов региона.

По данным Национального агентства вина министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, в 2018 году страна экспортировала 86,2 миллиона бутылок вина в 53 страны мира на сумму 203 миллиона долларов.

Между тем, по последним данным Национального агентства вина, с января по апрель 2021 года Грузия экспортировала 28,3 миллиона бутылок вина, из них — 17,2 миллиона в Россию. Стоимость экспортированной продукции составила 65 миллионов долларов, что на 7% больше показателя прошлого года.

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Темы:
Вино и виноделие Грузии (151)
Теги:
инфографика, Грузинское вино, Литва, Грузия, Европа

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