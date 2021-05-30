Безработица в Грузии - первые данные 2021 года

Уровень безработицы в Грузии подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения

В первом квартале 2021 года уровень безработицы повысился на 3,7 процентного пункта по сравнению с тем же периодом 2020 года и составил 21,9%. И, по мнению экспертов, уровень безработицы будет расти в ближайшие месяцы.

В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете основные показатели, связанные с безработицей в стране, по данным Национальной службы статистики страны "Сакстат".

С октября 2020 года задействованы новые стандарты, согласно которым работающие в своем хозяйстве и производящие больше половины продукции для личного потребления, больше считаются не самозанятыми, а безработными, или вне рабочей силы. В "Сакстате" заявили, что введение нового стандарта обусловит снижение уровня трудоустройства и рост уровня безработицы.

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