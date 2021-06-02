Коронавирус в Грузии - как прошла весна

Третья волна коронавируса COVID-19 в Грузии началась в середине апреля, а вот к концу мая число новых инфицированных постепенно начало сокращаться

В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как обстояли дела с коронавирусной инфекцией в стране весной 2021 года.

Стоит отметить, что для снижения мобильности граждан в Грузии с 4 по 11 мая объявили нерабочими днями. До 12 мая была приостановлена работа городского транспорта.

По мнению специалистов, Грузия преодолела пик третьей волны коронавируса, но пока полностью ее не прошла. Между тем, с 1 июня сухопутные границы Грузии, закрытые с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса, открылись для иностранных визитеров.

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса пока сделали всего 130 037 человек, из них полную дозу – 21 058, что составляет 0,6% от населения страны.

Первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19 в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.