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Коронавирус в Грузии - как прошла весна

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (348)
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Коронавирус в Грузии - весна 2021
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20210602/251914037/Koronavirus-v-Gruzii---kak-proshla-vesna.html

Третья волна коронавируса COVID-19 в Грузии началась в середине апреля, а вот к концу мая число новых инфицированных постепенно начало сокращаться

В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как обстояли дела с коронавирусной инфекцией в стране весной 2021 года.

Стоит отметить, что для снижения мобильности граждан в Грузии с 4 по 11 мая объявили нерабочими днями. До 12 мая была приостановлена работа городского транспорта.

По мнению специалистов, Грузия преодолела пик третьей волны коронавируса, но пока полностью ее не прошла. Между тем, с 1 июня сухопутные границы Грузии, закрытые с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса, открылись для иностранных визитеров. 

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса пока сделали всего 130 037 человек, из них полную дозу – 21 058, что составляет 0,6% от населения страны.

Первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19 в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (348)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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