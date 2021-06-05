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Сколько времени разлагается мусор

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Инфографика: День защиты окружающей среды
© Sputnik / Elnur Salayev
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/05/251938118.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20210605/251938192/Skolko-vremeni-razlagaetsya-musor.html

Всемирный день защиты окружающей среды, провозглашенный на Генеральной ассамблее ООН в 1972 году, отмечают 5 июня

Как известно, правильная утилизация бытовых отходов может помочь сберечь природу и избежать экологических катастроф. Для того, чтобы было понятно, как важно сортировать мусор, Sputnik Азербайджан подготовил инфографику о том, сколько времени требуется тем или иным продуктам для разложения.

Только в Тбилиси, население которого более 1,1 миллиона человек, ежедневно собирается около 1 200 тонн мусора, который отправляется на единственный в городе полигон для твердых бытовых отходов, близ поселка Диди Лило. По инициативе мэрии Тбилиси, начиная с 2020 года в течение пяти лет поэтапно во всех районах города появятся контейнеры для раздельного сбора мусора: пластика, стекла, бумаги и батареек. В столице уже появились такие контейнеры, но их мало, в основном они расположены в центре.

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