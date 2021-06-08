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Тарифы на коммунальные услуги в Грузии

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Темы:
Социальная сфера в Грузии (358)
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Тарифы на коммунальные услуги в Грузии
© Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20210608/251966395/Tarify-na-kommunalnye-uslugi-v-Gruzii.html

В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете подробную информацию о том, во сколько жителям Грузии обходятся коммунальные услуги

Расходы на коммунальные услуги в Грузии летом и зимой существенно отличаются.

В Грузии нет центрального отопления. В городах каждая семья сама выбирает, как обеспечить себя теплом — газовым или электроприбором. Отопление газом более бюджетный вариант.

Газовая плита
© Sputnik / Levan Avlabreli
Почему повысились потребительские тарифы на газ в Тбилиси

Между тем, для жителей столицы компания Tbilisi Energy с 1 июня повысила тариф на газ. Тбилисцы будут платить за кубометр газа 53.972 тетри вместо 46,138 тетри.

Что касается тарифа на электроэнергию в Тбилиси, то вопрос о его повышении пока не рассматривается. Последний раз тариф на электроэнергию в Грузии повысился с 1 января. Согласно решению Национальной регулирующей комиссии энергетики и водоснабжения (GNERC), тариф для населения Грузии за 1 кВт увеличился на 3,5 тетри и составил 26,537 тетри за кВт/ч в зависимости от расхода электроэнергии..

Курс лари на 8 июня - 3,15 GEL/$1.

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Темы:
Социальная сфера в Грузии (358)
Теги:
Тарифы на электроэнергию, Тарифы на воду, Тарифы на газ, Грузия

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