14:30 11 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8460
  • 100 RUB4.3783
  • USD3.1613
Поиск
Инфографика

Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи

Получить короткую ссылку
Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (11)
8 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
© Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/0b/251996717.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20210611/251996785/Chempionat-Evropy-2020-gde-i-kogda-proydut-matchi.html

Уже сегодня , 11 июня, стартует долгожданный чемпионат Европы по футболу - главное спортивное событие лета

16-й чемпионат Европы должен был состояться в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса УЕФА принял решение перенести континентальное первенство на следующий 2021 год.

Матчи чемпионата Европы примут 11 городов Старого Света: Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург и Севилья.

Стадион Газпром-Арена в Санкт-Петербурге
© photo: Sputnik / Alexey Danichev
Матчи в Санкт-Петербурге ЧЕ по футболу 2021: расписание, цены на билеты

В чемпионате примут участие 24 сборные, которые разбиты на шесть групп. В следующий раун выходят по два победителя каждой группы и четыре команды, имеющие лучшие показатели из занявших третьи места.

В инфографике Sputnik Беларусь можно ознакомиться с расписанием матчей как группового этапа, так и плей-офф.

На групповом этапе будут сыграны 36 встреч, еще 15 состоятся в рамках плей-офф.

Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (11)
Теги:
Чемпионат Европы, футбол

Еще инфографика

  • Тарифы на коммунальные услуги в Грузии
    Последнее обновление: 20:02 08.06.2021
    20:02 08.06.2021

    Тарифы на коммунальные услуги в Грузии

    В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете подробную информацию о том, во сколько жителям Грузии обходятся коммунальные услуги

    1986
  • Инфографика: День защиты окружающей среды
    Последнее обновление: 16:00 05.06.2021
    16:00 05.06.2021

    Сколько времени разлагается мусор

    Всемирный день защиты окружающей среды, провозглашенный на Генеральной ассамблее ООН в 1972 году, отмечают 5 июня

    268
  • Коронавирус в Грузии - весна 2021
    Последнее обновление: 19:54 02.06.2021
    19:54 02.06.2021

    Коронавирус в Грузии - как прошла весна

    Третья волна коронавируса COVID-19 в Грузии началась в середине апреля, а вот к концу мая число новых инфицированных постепенно начало сокращаться

    383
  • Безработица в Грузии - первые данные 2021 года
    Последнее обновление: 21:01 30.05.2021
    21:01 30.05.2021

    Безработица в Грузии - первые данные 2021 года

    Уровень безработицы в Грузии подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения

    392

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Альпинисты во время спуска с горы Эверест в Непале
Ледяные кадры восхождения на Эверест - фото
Грузия простилась с волшебником: Габриадзе похоронили на горе Мтацминда
Грузия простилась с волшебником: Габриадзе похоронили на горе Мтацминда
Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться