Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи

Уже сегодня , 11 июня, стартует долгожданный чемпионат Европы по футболу - главное спортивное событие лета

16-й чемпионат Европы должен был состояться в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса УЕФА принял решение перенести континентальное первенство на следующий 2021 год.

Матчи чемпионата Европы примут 11 городов Старого Света: Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург и Севилья.

В чемпионате примут участие 24 сборные, которые разбиты на шесть групп. В следующий раун выходят по два победителя каждой группы и четыре команды, имеющие лучшие показатели из занявших третьи места.

В инфографике Sputnik Беларусь можно ознакомиться с расписанием матчей как группового этапа, так и плей-офф.

На групповом этапе будут сыграны 36 встреч, еще 15 состоятся в рамках плей-офф.