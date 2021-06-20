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Численность населения в странах бывшего СССР

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Темы:
Демографическая ситуация в Грузии (31)
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Численность населения в странах бывшего СССР
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20210620/252076808/Chislennost-naseleniya-v-stranakh-byvshego-SSSR.html

В 1991 году численность населения в странах СССР составляла 290 миллионов, а уже в 2020 году на постсоветском пространстве проживали 298 миллионов человек

Согласно данным, приведенным в инфографике Sputnik Литва, больше всех потеряли Молдавия, Грузия и страны Балтии.

Между тем, согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в 2020 году впервые со времен Второй Мировой войны в Грузии число умерших за год превысило число родившихся: за год в Грузии за скончались 50 537 человек, а родились - 46 520.

Однако, благодаря тому, что в 2020 году увеличилось число вернувшихся в страну, удалось выровнять ситуацию и вместо сокращения численности населения был зафиксирован рост.

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Темы:
Демографическая ситуация в Грузии (31)
Теги:
инфографика, Демография, Грузия

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