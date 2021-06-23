Экономика Грузии встает на ноги? Новая статистика

Внешнеторговый оборот в январе-мае 2021 года вырос на 18,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 5 019,4 миллиона долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".

За отчетный период в страну импортировали продукцию на 3 481,3 миллиона долларов, что на 15,7% больше по сравнению с январем-апрелем 2020 года.

Грузинскую продукцию в январе-мае 2021 года вывезли на сумму 1 538,1 миллиона долларов, что на 24,4% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

"Очень важно, что в мае 2021 года показатель внешней торговли резко улучшился. В частности, экспорт вырос почти на 45% и достиг почти 340 миллионов долларов. Также важно, что экспорт увеличился на 24,4% за первые пять месяцев", - сказала министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

По сравнению с маем 2019 года экспорт практически на том же уровне, не сокращается. Министр подчеркнула, что 2019 год стал рекордным по объемам экспорта за последнее десятилетие.