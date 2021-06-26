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Петров пост 2021: календарь питания

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Петров пост 2021: календарь питания
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20210626/252132777/Petrov-post-2021-kalendar-pitaniya.html

Петров (Петровский) пост – летний многодневный пост, готовит христиан ко дню памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, который православная церковь празднует 12 июля

Петров пост один из четырех многодневных постов, установленных православной церковью. В отличие от Великого и Успенского, он не такой строгий. В период Петрова поста нельзя есть мясо, молочную продукцию, яйца, но в некоторые дни недели разрешается рыба. Основу постного стола составляют овощи, зелень и блюда, приготовленные из них, а также крупы, фрукты, ягоды и сухофрукты.

Начало Петрова поста постоянной даты в церковном календаре не имеет. Он всегда начинается в понедельник через неделю после праздника Святой Троицы (Пятидесятницы). А дата Троицы зависит от дня празднования Пасхи, поэтому начало Петрова поста приходится на разные даты и длится от 8 до 42 дней.

В 2021 году Троицу отпраздновали 20 июня, следовательно, Петров пост начинается 28 июня. Последним днем поста является 11 июля, соответственно, он длится 14 дней.

День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, который празднуют 12 июля, не входит в пост. Однако, если он выпадает на среду или пятницу, то является постным, но невысокой степени строгости – разрешена пища с маслом, рыба и вино.

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