Петров пост 2021: календарь питания

Петров пост один из четырех многодневных постов, установленных православной церковью. В отличие от Великого и Успенского, он не такой строгий. В период Петрова поста нельзя есть мясо, молочную продукцию, яйца, но в некоторые дни недели разрешается рыба. Основу постного стола составляют овощи, зелень и блюда, приготовленные из них, а также крупы, фрукты, ягоды и сухофрукты.

Начало Петрова поста постоянной даты в церковном календаре не имеет. Он всегда начинается в понедельник через неделю после праздника Святой Троицы (Пятидесятницы). А дата Троицы зависит от дня празднования Пасхи, поэтому начало Петрова поста приходится на разные даты и длится от 8 до 42 дней.

В 2021 году Троицу отпраздновали 20 июня, следовательно, Петров пост начинается 28 июня. Последним днем поста является 11 июля, соответственно, он длится 14 дней.

День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, который празднуют 12 июля, не входит в пост. Однако, если он выпадает на среду или пятницу, то является постным, но невысокой степени строгости – разрешена пища с маслом, рыба и вино.