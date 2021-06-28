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Тбилиси и Батуми - как обстоят дела с недвижимостью

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Sputnik Грузия
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В видеографике Sputnik Грузия вы узнаете о ситуации с рынком недвижимости в Тбилиси и черноморском городе Батуми в мае 2021 года

В мае 2021 года в Тбилиси количество транзакций сократилось на 25% по сравнению с тем же периодом 2019 года. В то время как в Батуми количество транзакций увеличилось на 3%. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте некоммерческой платформы Recov со ссылкой на Публичный реестр и агентство недвижимости Colliers.

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Стоить отметить, что чрезвычайное положение, введенное в Грузии 21 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса COVID-19, отменили 21 мая, исходя из этого данные за 2020 год не являются репрезетативными, отмечено на сайте.

Теги:
инфографика, Недвижимость в Тбилиси, недвижимость, Батуми, Батуми, Тбилиси

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