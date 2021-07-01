Преступность в Грузии

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Воровство, семейное насилие и транспортные преступления - основные преступления, которые совершали в Грузии за четыре месяца 2021 года
Согласно данным министерства внутренних дел Грузии, в среднем за месяц в стране фиксируют около 4,5-5 тысяч преступлений. В период с 1 января по 30 апреля этого года в Грузии было зафиксировано около 19,3 тысячи преступлений, удалось раскрыть более трети.
В видеографике Sputnik Грузия вы узнаете основную информацию о преступности в стране.