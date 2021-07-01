20:22 01 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7639
  • 100 RUB4.3274
  • USD3.1659
Поиск
Инфографика

Преступность в Грузии

Получить короткую ссылку
13 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Konstantin Ivanov
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/01/252187139.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20210701/252187170/Prestupnost-v-Gruzii.html

Воровство, семейное насилие и транспортные преступления - основные преступления, которые совершали в Грузии за четыре месяца 2021 года

Согласно данным министерства внутренних дел Грузии, в среднем за месяц в стране фиксируют около 4,5-5 тысяч преступлений. В период с 1 января по 30 апреля этого года в Грузии было зафиксировано около 19,3 тысячи преступлений, удалось раскрыть более трети.

В видеографике Sputnik Грузия вы узнаете основную информацию о преступности в стране.

Теги:
Борьба с преступностью, преступность, Грузия

Еще видео

  • Тбилиси и Батуми - как обстоят дела с недвижимостью
    Последнее обновление: 21:53 28.06.2021
    21:53 28.06.2021

    Тбилиси и Батуми - как обстоят дела с недвижимостью

    В видеографике Sputnik Грузия вы узнаете о ситуации с рынком недвижимости в Тбилиси и черноморском городе Батуми в мае 2021 года

    1592
  • Петров пост 2021: календарь питания
    Последнее обновление: 13:00 26.06.2021
    13:00 26.06.2021

    Петров пост 2021: календарь питания

    Петров (Петровский) пост – летний многодневный пост, готовит христиан ко дню памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, который православная церковь празднует 12 июля

    2553
  • Грузинская экономика встает на ноги? Новая статистика
    Последнее обновление: 19:05 23.06.2021
    19:05 23.06.2021

    Экономика Грузии встает на ноги? Новая статистика

    Экономика Грузии постепенно преодолевает последствия пандемии коронавируса, и внешняя торговля страны выходит на уровень 2019 года

    842
  • Численность населения в странах бывшего СССР
    Последнее обновление: 22:43 20.06.2021
    22:43 20.06.2021

    Численность населения в странах бывшего СССР

    В 1991 году численность населения в странах СССР составляла 290 миллионов, а уже в 2020 году на постсоветском пространстве проживали 298 миллионов человек

    1226

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
14. Кошачьи лемуры любят встречать восход солнца и смотрят на мир широко раскрытыми глазами. Совсем как дети. Ну разве не очаровательное существо!
Они такие забавные, братья наши меньшие!.. – фото животных
Праздник в Тбилиси по случаю отмены комендантского часа - видео
Праздник в Тбилиси по случаю отмены "комендантского часа" - видео
Тбилиси и Батуми - как обстоят дела с недвижимостью
Тбилиси и Батуми - как обстоят дела с недвижимостью
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться