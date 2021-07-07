Как в Грузии записаться на вакцинацию онлайн?

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В начале июля Грузия получила 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac. В стране проходит массовая вакцинация, по последней информации, прививки в стране сделали 272 810 человек, из них две полные дозы – 107 377 граждан
Записаться на вакцину можно несколькими способами: на сайте Минздрава, а также в клиниках, которые включены в программу всеобщей вакцинации (по телефону и на месте). Пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями могут вакцинироваться дома, для этого необходимо позвонить по номеру 15-22.
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В видеографике Sputnik Грузия вы узнаете, как зарегестрироваться на прохождение вакцины онлайн на сайте Минздрава.