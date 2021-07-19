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Друзья и партнеры Тбилиси

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Друзья и партнеры Тбилиси
© Sputnik / Konstantin Ivanov
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20210719/252364345/Druzya-i-partnery-Tbilisi.html

Тбилиси и Баку 13 июля стали городами-побратимами, с 1997 года столицы Грузии и Азербайджана имели статус городов-партнеров

В инфоргафике Sputnik Грузия вы узнаете, с какими еще городами Тбилиси официально связывают дружеские и партнерские отношения. Дружба некоторых городов мира с Тбилиси насчитывает уже несколько десятков лет. Первый город, с которым Тбилиси начал дружить, - немецкий Саарбрюккен. Это было первое соглашение, оформленное между советским городом и городом западной Германии.

Сеть городов-побратимов достаточно разнообразная, она дает возможность найти наилучшие возможности для сотрудничества. В договоре о городах-побратимах стороны дают соглашаются делиться опытом, обмениваться опытом и в некоторых случаях поддерживать друг друга на международной арене, говорится на сайте Тбилисского сакребуло (горсовета).

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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (894)
Теги:
инфографика, города-побратимы, Тбилиси, Грузия

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