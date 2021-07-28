“Мост дружбы” на границе Грузии и Армении

О проекте строительства "Моста дружбы" между Грузией и Арменией было объявлено еще в 2013 году. Подробнее - смотрите в инфографике Sputnik

Мост возле КПП Садахло - Баграташен планировалось сдать в эксплуатацию до конца 2016 года. Дата несколько раз переносилась. В конце 2018 года подрядчик подписал соглашение с грузинской и армянской сторонами, и строительство будет завершено в 2022 году.

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В настоящее время транспорт передвигается по амортизированному узкому мосту, построенному в 1960-х годах возле блокпоста Садахло-Баграташен. Совместным решением властей Грузии и Армении он будет обслуживаться, укрепляться и служить альтернативной дорогой. В видеографике Sputnik Грузия вы узнаете, каким будет «Мост дружбы».