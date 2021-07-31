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Цена олимпийского золота в Грузии и странах бывшего СССР

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Цена олимпийского золота в Грузии и странах бывшего СССР
© Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20210731/252474127/Tsena-olimpiyskogo-zolota-v-Gruzii-i-stranakh-byvshego-SSSR.html

Участие в Олимпийских играх – лучшая награда для любого атлета, а завоеванная золотая медаль на самых главных спортивных состязаниях – предел мечтаний

Sputnik Грузия выяснил, какую денежную компенсацию от государства получат спортсмены, ставшие олимпийскими чемпионами в Токио в странах бывшего СССР. Стоит отметить, что в некоторых странах спортсменам кроме материальной помощи дарят недвижимость или автомобили.

Грузия лидирует в этом списке, в начале июля премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что правительство выплатит каждому своему спортсмену, ставшему чемпионом Олимпийских Игр в Токио, по 1 миллиону лари (324 тысячи долларов). В настоящее время в копилке грузинской сборной одна золотая медаль.

Теги:
Олимпийские игры

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