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Самые “старые” и “молодые” страны Европы

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Самые “старые” и “молодые” страны Европы
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20210803/252498367/Samye-starye-i-molodye-strany-Evropy.html

Прирост населения в Европе сравнительно медленный, а средний возраст сравнительно высокий по отношению к другим континентам мира

Средний возраст — это возраст, который делит население страны на две равные половины, одна из которых младше указанной цифры, а другая половина — старше. Это единый индекс возрастного распределения населения страны.

Самые “старые” страны в Европе - Германия, Италия и Словения. Самые “молодые” - Исландия, Албания, Турция.

В инфографике Sputnik Литва вы узнаете подробную информацию о среднем возрасте населения Европы.

Согласно последним данным Национальной службы статистики "Сакстат", средний возраст в Грузии составляет 38 лет.

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