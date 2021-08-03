Самые “старые” и “молодые” страны Европы

Прирост населения в Европе сравнительно медленный, а средний возраст сравнительно высокий по отношению к другим континентам мира

Средний возраст — это возраст, который делит население страны на две равные половины, одна из которых младше указанной цифры, а другая половина — старше. Это единый индекс возрастного распределения населения страны.

Самые “старые” страны в Европе - Германия, Италия и Словения. Самые “молодые” - Исландия, Албания, Турция.

В инфографике Sputnik Литва вы узнаете подробную информацию о среднем возрасте населения Европы.

Согласно последним данным Национальной службы статистики "Сакстат", средний возраст в Грузии составляет 38 лет.