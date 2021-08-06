Успенский пост 2021: календарь питания по дням

Успенский пост, один из четырех многодневных постов, установленных православной церковью. По своей строгости он приравнивается к Великому посту, который христиане соблюдают перед Пасхой. В период поста верующие, по монастырскому уставу, отказываются от мясных и молочных продуктов, рыбы, яиц и от алкогольных напитков.
Рыбу разрешается есть только в праздник Преображения Господня, который православный мир отмечает 19 августа.
В отличие от некоторых других постов, у Успенского поста есть конкретные даты. Ежегодно пост начинается 14 августа и заканчивается 27 августа.
Праздник Успения Пресвятой Богородицы, который празднуют 28 августа, не входит в пост, если не выпадает на среду или пятницу. В 2021 году праздник Успения Пресвятой Богородицы выпадает на субботу.