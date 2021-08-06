Успенский пост 2021: календарь питания по дням

Успенский пост - единственный пост, посвященный Божьей Матери. Он начинается за две недели до праздника Успения Пресвятой Богородицы, который весь православный мир отмечает 28 августа

Успенский пост, один из четырех многодневных постов, установленных православной церковью. По своей строгости он приравнивается к Великому посту, который христиане соблюдают перед Пасхой. В период поста верующие, по монастырскому уставу, отказываются от мясных и молочных продуктов, рыбы, яиц и от алкогольных напитков.

Рыбу разрешается есть только в праздник Преображения Господня, который православный мир отмечает 19 августа.

В отличие от некоторых других постов, у Успенского поста есть конкретные даты. Ежегодно пост начинается 14 августа и заканчивается 27 августа.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы, который празднуют 28 августа, не входит в пост, если не выпадает на среду или пятницу. В 2021 году праздник Успения Пресвятой Богородицы выпадает на субботу.