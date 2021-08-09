Награды Грузии на Олимпийских играх в Токио

В XXXII Летних Олимпийских играх участвовали 35 грузинских атлетов, представленных в 11 видах спорта, восемь из них завоевали медали

Для Грузии Олимпиада в Токио стала самой удачной по количеству завоеванных медалей. На Олимпийских Играх в Лондоне (2012) и Рио-де-Жанейро (2016) было завоевано семь наград.

В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, в каких видах спорта грузинские спортсмены смогли стать победителями и призерами.

Спортсмены, завоевавшие золотые медали, Лаша Бекаури и Лаша Талахадзе, получат от государства по одному миллиону лари (324 тысячи долларов). Кроме того, олимпийцы получили призы от частных компаний. Так, Бекаури получил в подарок квартиру в Тбилиси, а Талахадзе - спортивный автомобиль. Стоит отметить, что грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе на Олимпиаде в Токио установил три мировых рекорда, улучшив свои же прежние достижения. В рывке спортсмен поднял 223 кг (было 220), в толчке 265 кг (было 264). По сумме двоеборья Талахадзе набрал 488 кг, что также является мировым рекордом.

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