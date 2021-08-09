Победы Грузии на Олимпийских играх в Токио

Для Грузии Олимпиада в Токио стала самой удачной по количеству завоеванных медалей.
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, в каких видах спорта грузинские спортсмены смогли стать победителями и призерами.
Стоит отметить, что грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе на Олимпиаде в Токио установил три мировых рекорда, улучшив свои же прежние достижения.
В рывке спортсмен поднял 223 кг (было 220), в толчке 265 кг (было 264). По сумме двоеборья Талахадзе набрал 488 кг, что также является мировым рекордом.
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