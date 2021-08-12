Коронавирус на Южном Кавказе - новые данные

Грузия переживает четвертую волну коронавируса COVID-19, с начала августа в стране ежедневно фиксируют в среднем порядка 3 900 новых случаев заражения

По словам министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе, страна достигнет пикового показателя распространения коронавируса к 20 августа. Растет и количество скончавшихся от коронавируса, с начала месяца в стране в среднем умирает порядка 40 человек.

Как заявил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, профессор Иване Чхаидзе, индийский штамм коронавируса в Грузии увеличил смертность среди инфицированных пациентов на 137%, а необходимость госпитализации на 85%.

По информации на 12 августа, в Грузии за последние сутки сделано 49 189 тестов на коронавирус: 29 357 – на антиген, 19 832 – ПЦР-теста и выявлено 5 128 новых случаев инфекции. За этот же период в Грузии от коронавируса выздоровели 3 310 человек, а всего с начала пандемии побороть инфекцию сумели 412 420 пациентов.

В инфографике Sputnik Грузия, основанной на данных Coronavirus World Map: Tracking the Global Outbreak, вы узнаете подробную информацию о ситуации с коронавирусом в стране, также для сравнения приведены данные о ситуации в Азербайджане и Армении.

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