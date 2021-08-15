Где в Европе здравоохранение лучше?

Как в мире обстоят дела с уровнем медицинского обслуживания? Крупнейшая база данных о стоимости и качестве жизни Numbeo опубликовала рейтинг Health Care Index 2021

В инфографике Sputnik Литва вы узнаете, как обстоят дела в сфере здравоохранения в Европе. Лучшие в рейтинге - Франция, Дания, Испания.

При составлении рейтинга специалисты оценили цены за обслуживание в медицинских учреждениях, профессиональность медперсонала, оснащение больниц оборудованием и качество здравоохранения в общем.

Данные Numbeo основаны не на данных национальных статистических служб, а при помощи онлайн-опроса жителей. На базе опроса выведен индекс качества системы здравоохранения, который отражает, насколько все хорошо или плохо в стране с медициной. Чем выше индекс, тем лучше обслуживание.

Грузия в мировом рейтинге Health Care Index 2021 занимает 77 место - в текущем году страна набрала - 54.43 пункта.

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