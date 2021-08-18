Выборы в Грузии 2021 – количество избираемых депутатов

Депутатов будут выбирать как по мажоритарной системе, так и по пропорциональной. Численность депутатов в каждом сакребуло зависит от числа жителей в конкретном районе.

Самый многочисленный сакребуло Тбилиси - в нем 50 депутатов, за ним следуют сакребуло Озургети и Зугдиди – где по 45 депутатов. А вот самое малочисленное сакребуло в Казбеги – в нем всего 18 человек.

Кроме выборов в сакребуло 2 октября также пройдут и выборы мэров.

Всего по итогам этих выборов свои посты займут 64 мэра и 2 044 депутата в 64 сакребуло. В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете подробную информацию о количестве депутатов сакребуло в столице и регионах страны.

И мэры, и депутаты сакребуло выбираются на местах прямым голосованием.