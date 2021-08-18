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Выборы в Грузии 2021 – количество избираемых депутатов

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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (89)
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Выборы в Грузии 2021 - количество избираемых депутатов
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https://sputnik-georgia.ru/infographics/20210818/252615447/Vybory-v-Gruzii-2021--kolichestvo-izbiraemykh-deputatov.html

Выборы в местные совещательные органы Грузии – сакребуло пройдут 2 октября 2021 года

Депутатов будут выбирать как по мажоритарной системе, так и по пропорциональной. Численность депутатов в каждом сакребуло зависит от числа жителей в конкретном районе.

Самый многочисленный сакребуло Тбилиси - в нем 50 депутатов, за ним следуют сакребуло Озургети и Зугдиди – где по 45 депутатов. А вот самое малочисленное сакребуло в Казбеги – в нем всего 18 человек.

Кроме выборов в сакребуло 2 октября также пройдут и выборы мэров.

Всего по итогам этих выборов свои посты займут 64 мэра и 2 044 депутата в 64 сакребуло. В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете подробную информацию о количестве депутатов сакребуло в столице и регионах страны.

И мэры, и депутаты сакребуло выбираются на местах прямым голосованием.

Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (89)
Теги:
местные выборы

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