Все дороги ведут на вакцинацию - маршрут автобусов в Тбилиси

В Грузии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом COVID-19, с 14 августа в крупных городах не работает общественный транспорт

В Тбилиси разработана схема для транспортировки жителей страны к основным центрам вакцинации. В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете о маршруте и графике работы бесплатных автобусов.

Массовая вакцинация в Грузии стартовала 5 июля. Общее число вакцинированных по данным на 21 августа - 938 705. Полностью двумя дозами вакцинированы 276 917 (9,7% населения). За последние сутки был зафиксирован рекордный показатель по количеству вакцинированных - 28 555 человек.

В Грузии доступны следующие вакцины - Pfizer, Sinovac, Sinopharm и AstraZeneca.

По данным официального сайта StopCov, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 901. Скончались 74. С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлен 510 941 случай заражения, умерли 6 649 человек.