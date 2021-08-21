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Все дороги ведут на вакцинацию - маршрут автобусов в Тбилиси

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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (144)
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Все дороги ведут на вакцинацию - маршрут автобусов в Тбилиси
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/15/252639451.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20210821/252639490/Vse-dorogi-vedut-na-vaktsinatsiyu---marshrut-avtobusov-v-Tbilisi.html

В Грузии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом COVID-19, с 14 августа в крупных городах не работает общественный транспорт

В Тбилиси разработана схема для транспортировки жителей страны к основным центрам вакцинации. В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете о маршруте и графике работы бесплатных автобусов. 

Массовая вакцинация в Грузии стартовала 5 июля. Общее число вакцинированных по данным на 21 августа - 938 705. Полностью двумя дозами вакцинированы 276 917 (9,7% населения).  За последние сутки был зафиксирован рекордный показатель по количеству вакцинированных - 28 555 человек. 

В Грузии доступны следующие вакцины - Pfizer, Sinovac, Sinopharm и AstraZeneca.

По данным официального сайта StopCov, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 901. Скончались 74. С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлен 510 941 случай заражения, умерли 6 649 человек.

Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (144)
Теги:
Вакцина, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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