Тест: садитесь, два! Что вы помните из школьной программы?

Со временем люди склонны забывать большую часть полученной информации, при этом чем больше времени проходит, тем хуже работает память

Чтобы не упасть в грязь лицом и не впадать в панику от вопросов детей, освежить знания не помешает. Sputnik Грузия предлагает вспомнить самые элементарные факты из школьной программы. Не благодарите!