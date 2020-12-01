Тест: садитесь, два! Что вы помните из школьной программы?

Чтобы не упасть в грязь лицом и не впадать в панику от вопросов детей, освежить знания не помешает. Sputnik Грузия предлагает вспомнить самые элементарные факты из школьной программы. Не благодарите!
Со временем люди склонны забывать большую часть полученной информации, при этом чем больше времени проходит, тем хуже работает память
Чтобы не упасть в грязь лицом и не впадать в панику от вопросов детей, освежить знания не помешает. Sputnik Грузия предлагает вспомнить самые элементарные факты из школьной программы. Не благодарите!
Суточный показатель инфицирования COVID-19 в стране немного понизился – ранее этот показатель превышал 4 000
Талаквадзе поблагодарил коллег за сотрудничество и самоотверженную работу в процессе управления COVID-19, но причину своего решения не назвал
Снижение в октябре продолжилось фиксироваться практически во всех сферах экономики, кроме финансовой и страховой деятельности
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