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Девочка спит на уроке в школе

Тест: садитесь, два! Что вы помните из школьной программы?

© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
Интерактив
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Темы:
Интересные и познавательные тесты (28)
202392910
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/interaktiv/20201201/246494008/Test-sadites-dva-chto-vy-pomnite-iz-shkolnoy-programmy.html

Со временем люди склонны забывать большую часть полученной информации, при этом чем больше времени проходит, тем хуже работает память

Чтобы не упасть в грязь лицом и не впадать в панику от вопросов детей, освежить знания не помешает. Sputnik Грузия предлагает вспомнить самые элементарные факты из школьной программы. Не благодарите!

Темы:
Интересные и познавательные тесты (28)
Теги:
Тесты, Школа, Грузия


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