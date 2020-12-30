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Люди в костюмах Санты

Тест: Какой вы Дед Мороз?

© photo: Sputnik / Oleg Smyslov
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Темы:
Новый год 2021 (19)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/interaktiv/20201230/234378810/Test-Kakoj-vy-Ded-Moroz.html

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Темы:
Новый год 2021 (19)

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