Тест: Какой вы Дед Мороз?

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Потребительский тариф для жителей Тбилиси и регионов Грузии повысится на 3,5 тетри, а для коммерческих компаний – на 11-12 тетри
Во вторник днем в Хорватии произошло землетрясение силой 6,3 балла по шкале Рихтера, согласно последней информации погибли семь человек
Экспорт мандаринов за указанный период увеличился на 13%, а его стоимость – на 7% по сравнению с тем же периодом 2019 года
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