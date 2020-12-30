Тест: какой подарок на Новый год вы заслуживаете?

Sputnik Грузия предлагает на несколько минут отвлечься от работы, домашних дел, вечной суеты и пофантазировать на тему, какой подарок на Новый год вы заслуживаете? Расслабьтесь и постарайтесь получить удовольствие!
Даже если вы выросли и ваши мысли отяжелели от взрослых проблем, Новый год - это время, когда хочется верить в чудеса
Sputnik Грузия предлагает на несколько минут отвлечься от работы, домашних дел, вечной суеты и пофантазировать на тему, какой подарок на Новый год вы заслуживаете? Расслабьтесь и постарайтесь получить удовольствие!
Новый год радостный праздник далеко не для всех - медики и эпидемиологи ждут его с некоторым страхом, опасаясь, что повышенная мобильность и праздничная расслабленность могут существенно подпортить ковид-статистику
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