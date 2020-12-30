Тест: какой подарок на Новый год вы заслуживаете?

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В Грузии ждут новой вспышки коронавируса Новый год радостный праздник далеко не для всех - медики и эпидемиологи ждут его с некоторым страхом, опасаясь, что повышенная мобильность и праздничная расслабленность могут существенно подпортить ковид-статистику 874

COVID-19, транспорт, инфраструктурные проекты – Каладзе подвел итоги уходящего года Мэр Тбилиси рассказал, что он успел сделать для города за год, что собирается сделать в следующем 20021 году 376