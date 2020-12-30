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Святой Николай в своей резиденции в парке Вознесение во Львове

Тест: какой подарок на Новый год вы заслуживаете?

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Интерактив
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Темы:
Интересные и познавательные тесты (24)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/interaktiv/20201230/247286158/Test-kakoy-podarok-na-Novyy-god-vy-zasluzhivaete.html

Даже если вы выросли и ваши мысли отяжелели от взрослых проблем, Новый год - это время, когда хочется верить в чудеса

Sputnik Грузия предлагает на несколько минут отвлечься от работы, домашних дел, вечной суеты и пофантазировать на тему, какой подарок на Новый год вы заслуживаете? Расслабьтесь и постарайтесь получить удовольствие!

 

 

Темы:
Интересные и познавательные тесты (24)

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Теги:
Подарки, Новый год, Тесты


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