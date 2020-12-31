20:37 31 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0233
  • 100 RUB4.4031
  • USD3.2766
Поиск
Тбилисская телевышка в тумане

Тест: расскажи о себе и получи персональный новогодний тост

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Интерактив
Получить короткую ссылку
Темы:
Новый год 2021 (35)
38420
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/interaktiv/20201231/247359519/Test-rasskazhi-o-sebe-i-poluchi-personalnyy-novogodniy-tost.html

Каких-то несколько часов отделяют нас от того момента, когда все мы вместе вступим в Новый 2021 год. Да, пандемия всем подпортила настроение. Но давайте хотя бы на минутку вернемся в сказку, детство, в таинственное предвкушение подарков и волшебства

Sputnik Грузия предлагает пройти шуточный тест и получить свой персональный грузинский новогодний тост. С наступающим!

Темы:
Новый год 2021 (35)
Теги:
Грузия, Новый год, Тесты


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Новогодняя иллюминация и уличные украшения
Новогодняя сказка в центре Тбилиси: фото праздничных огней
Непростой 2020 для Грузии: главные события года за три минуты - видео
Непростой 2020 для Грузии: главные события года за 150 секунд - видео
Как безопасно встретить Рождество?
Как безопасно встретить Новый год в условиях пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться