Тест: расскажи о себе и получи персональный новогодний тост

Sputnik Грузия предлагает пройти шуточный тест и получить свой персональный грузинский новогодний тост. С наступающим!
Каких-то несколько часов отделяют нас от того момента, когда все мы вместе вступим в Новый 2021 год. Да, пандемия всем подпортила настроение. Но давайте хотя бы на минутку вернемся в сказку, детство, в таинственное предвкушение подарков и волшебства
Sputnik Грузия предлагает пройти шуточный тест и получить свой персональный грузинский новогодний тост. С наступающим!
Политический и экономический кризис, эпидемия коронавируса, скандалы и трагедии - смотрите в видео Sputnik Грузия, чем запомнился уходящий 2020 год для страны
Мэрия Тбилиси все-таки прислушалась к голосу работников сцены и задействовала их в новогодних концертах и представлениях
Подводя итоги года минувшего, обычно невольно сопоставляешь его события с затаенными надеждами, первоначальными планами и прогнозами. Колумнист Sputnik Грузия постарался оценить, что из ожидаемого в 2020-м исполнилось, а что нет и почему
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