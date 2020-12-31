Тест: расскажи о себе и получи персональный новогодний тост

Каких-то несколько часов отделяют нас от того момента, когда все мы вместе вступим в Новый 2021 год. Да, пандемия всем подпортила настроение. Но давайте хотя бы на минутку вернемся в сказку, детство, в таинственное предвкушение подарков и волшебства