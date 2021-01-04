Тест: что вы знаете о новогодних традициях Грузии?

А пока вы всеми силами стараетесь отойти от дозы выпитого и съеденного на новогоднем застолье, предлагаем вам пройти забавный тест на предмет знаний новогодний традиций в Грузии.
Вот и настал долгожданный Новый 2021 год. Желаем, чтобы он принес вам море здоровья, эйфории, денег, радости и любви
А пока вы всеми силами стараетесь отойти от дозы выпитого и съеденного на новогоднем застолье, предлагаем вам пройти забавный тест на предмет знаний новогодний традиций в Грузии.
Опасная инфекция выявлена у 50-летнего человека, въехавшего на территорию Грузии из другой страны
На сегодняшний день грузино-российские отношения таковы: между странами нет дипотношений и прямого авиасообщения, а безвизовый режим действует лишь в одностороннем порядке - для граждан России в Грузии
Почти половина новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Грузии приходится на столицу
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