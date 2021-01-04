Тест: что вы знаете о новогодних традициях Грузии?

Вот и настал долгожданный Новый 2021 год. Желаем, чтобы он принес вам море здоровья, эйфории, денег, радости и любви

А пока вы всеми силами стараетесь отойти от дозы выпитого и съеденного на новогоднем застолье, предлагаем вам пройти забавный тест на предмет знаний новогодний традиций в Грузии.