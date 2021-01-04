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Тест: что вы знаете о новогодних традициях Грузии?

© Sputnik / Alex Shlamov
Интерактив
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Темы:
Новый год 2021 (45)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/interaktiv/20210104/247345663/Test-chto-vy-znaete-o-novogodnikh-traditsiyakh-Gruzii.html

Вот и настал долгожданный Новый 2021 год. Желаем, чтобы он принес вам море здоровья, эйфории, денег, радости и любви

А пока вы всеми силами стараетесь отойти от дозы выпитого и съеденного на новогоднем застолье, предлагаем вам пройти забавный тест на предмет знаний новогодний традиций в Грузии.

 

Темы:
Новый год 2021 (45)

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Теги:
традиции, Грузия, Новый год


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