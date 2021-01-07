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Праздничное рождественское шествие Алило в Тбилиси

Тест: что мы знаем о грузинской рождественской традиции "Алило"?

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Интерактив
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Темы:
Интересные и познавательные тесты (27)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/interaktiv/20210107/247307946/Test-chto-my-znaem-o-gruzinskoy-rozhdestvenskoy-traditsii-Alilo-.html

"Алило" – рождественское песнопение, которое совершается в ночь перед Рождеством. Это название также легло в основу древней традиции, возникшей в Грузии много веков назад – ежегодного рождественского шествия

Sputnik Грузия поздравляет с Рождеством и предлагает узнать, что вы знаете о самой красивой рождественской традиции Грузии.

Темы:
Интересные и познавательные тесты (27)

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Теги:
Тесты, Шествие "Алило", Грузия


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