Тест: что мы знаем о грузинской рождественской традиции "Алило"?

Sputnik Грузия поздравляет с Рождеством и предлагает узнать, что вы знаете о самой красивой рождественской традиции Грузии.
"Алило" – рождественское песнопение, которое совершается в ночь перед Рождеством. Это название также легло в основу древней традиции, возникшей в Грузии много веков назад – ежегодного рождественского шествия
Sputnik Грузия поздравляет с Рождеством и предлагает узнать, что вы знаете о самой красивой рождественской традиции Грузии.
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