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Новогодняя елочка на фоне экрана с фильмом Один дома

Тест: угадайте новогодний фильм по цитате

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Интересные и познавательные тесты (28)
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Sputnik Грузия
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Новогодние праздники неотъемлемы от любимых добрых фильмов, которые несут нам нотки ностальгии, радости и жизнелюбия. Вспомним, с какими новогодними кинофильмами у нас ассоциируется этот чудесный праздник

Sputnik Грузия решил проверить ваш уровень киномании. Так что вспоминайте фильмы и не отпускайте новогоднее настроение. С Новым годом!

Темы:
Интересные и познавательные тесты (28)

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