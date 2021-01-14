Тест: угадайте новогодний фильм по цитате

Sputnik Грузия решил проверить ваш уровень киномании. Так что вспоминайте фильмы и не отпускайте новогоднее настроение. С Новым годом!
Новогодние праздники неотъемлемы от любимых добрых фильмов, которые несут нам нотки ностальгии, радости и жизнелюбия. Вспомним, с какими новогодними кинофильмами у нас ассоциируется этот чудесный праздник
Sputnik Грузия решил проверить ваш уровень киномании. Так что вспоминайте фильмы и не отпускайте новогоднее настроение. С Новым годом!
В одном из грузинских сел возник конфликт между представителями христианской и мусульманской общин
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Так называемый "британский штамм" коронавирусной инфекции выявлен у 50-летней женщины
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