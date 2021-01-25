Тест: что вы знаете о Высоцком?

25 января 1938 года родился кумир миллионов россиян, советский композитор, поэт, исполнитель и актер Владимир Высоцкий - пройдите тест и узнайте, насколько хорошо вы знакомы с его жизнью и творчеством

Владимир Высоцкий стал одним из символов ХХ века и навсегда вошел в историю российской музыки и кино. На его песнях были воспитаны миллионы, а фразы его киногероев стали крылатыми. Sputnik Эстония подготовил тест на проверку знаний о Высоцком, попробуйте ответить на простые вопросы по его биографии.