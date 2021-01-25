16:26 25 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0228
  • 100 RUB4.4121
  • USD3.3044
Поиск
Владимир Высоцкий

Тест: что вы знаете о Высоцком?

© photo: Sputnik / Galina Kmit
Интерактив
Получить короткую ссылку
Темы:
Интересные и познавательные тесты (29)
79420
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/interaktiv/20210125/234644926/Test-ak-mnogo-vy-znaete-o-Vysockom.html

25 января 1938 года родился кумир миллионов россиян, советский композитор, поэт, исполнитель и актер Владимир Высоцкий - пройдите тест и узнайте, насколько хорошо вы знакомы с его жизнью и творчеством

Владимир Высоцкий стал одним из символов ХХ века и навсегда вошел в историю российской музыки и кино. На его песнях были воспитаны миллионы, а фразы его киногероев стали крылатыми. Sputnik Эстония подготовил тест на проверку знаний о Высоцком, попробуйте ответить на простые вопросы по его биографии.

Темы:
Интересные и познавательные тесты (29)

По теме

Вечер поэзии Высоцкого прошел в Тбилиси
Любовь с акцентом. Владимир Высоцкий и Марина Влади
Она перевела Высоцкого
Как Владимир Высоцкий тонул в Грузии
Теги:
Владимир Высоцкий, Россия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Акция протеста против ограничений из-за коронавируса у правительственной канцелярии 24 января 2021 года
Неспокойное воскресенье: в Тбилиси протестовали против запретов - фото
Активисты оппозиции провели акцию во время комендантского часа в Тбилиси
Активисты оппозиции провели акцию во время комендантского часа в Тбилиси - видео
Денежные переводы в Грузию в год пандемии
Денежные переводы в Грузию в год пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться