Тест: насколько хорошо вы знаете грузинский язык и письменность?

Sputnik Грузия подготовил тест по истории грузинской письменности и алфавита. Проверьте свои знания!
Каждый год 14 апреля в Грузии отмечается День грузинского языка или Деда эна, одного из языков с длительной литературной традицией
Sputnik Грузия подготовил тест по истории грузинской письменности и алфавита. Проверьте свои знания!
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