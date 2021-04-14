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Букварь деда Эна

Тест: насколько хорошо вы знаете грузинский язык и письменность?

© Sputnik / Levan Avlabreli
Интерактив
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Темы:
Интересные и познавательные тесты (30)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/interaktiv/20210414/251450303/Test-naskolko-khorosho-vy-znaete-gruzinskiy-yazyk-i-pismennost.html

Каждый год 14 апреля в Грузии отмечается День грузинского языка или Деда эна, одного из языков с длительной литературной традицией

Sputnik Грузия подготовил тест по истории грузинской письменности и алфавита. Проверьте свои знания!

Темы:
Интересные и познавательные тесты (30)

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