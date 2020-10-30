"Эти выборы особенные" – президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели о ситуации в Грузии

Грузинский политик Георгий Церетели первым на постсоветском пространстве и в Восточной Европе возглавил ПА ОБСЕ, объединяющую парламентариев 57 стран.

С 1993 года более пяти тысяч парламентариев провели наблюдение примерно за 150 выборами в мире. В этом году, несмотря на пандемию коронавируса, краткосрочные наблюдатели ПА ОБСЕ прибывают в Грузию.

- Что необходимо предпринять правительству, чтобы страна получила следующую оценку: "Выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, в том числе стандартами ОБСЕ"? photo: Tamar Zhvania / FB ЦИК Грузии предупреждает: выборы безопасны для вашего здоровья

- В первую очередь, в интересах страны, чтобы выборы прошли свободно, справедливо и прозрачно, чтобы всем была дана возможность прийти на избирательный участок, воспользоваться услугами переносной урны без всяких барьеров. Очень важно эффективное администрирование избирательного процесса, ЦИК и окружных избирательных участков, чтобы и в период предвыборной кампании у всех были максимально равные возможности, в том числе у представителей медиа. Это основные критерии, по которым международные организации оценивают выборы. Все это отразится в окончательном докладе международных наблюдателей.

А для Грузии это заключение сыграет решающую роль в отношениях с зарубежными партнерами. После последних выборов в Грузии со стороны международных организаций, в основном Миссии наблюдателей ОБСЕ (OSCE/ODIHR), прозвучали достаточно негативные заявления, связанные с использованием административных ресурсов, фактами фальсификации, насилия, политической поляризацией и т. д.

Несмотря на трудности, связанные с COVID-19, в Грузию приезжают наблюдатели из разных стран. В целом эти выборы и потому особенные, что проходят на фоне новостей о росте числа зараженных.

- Кто будет руководить Миссией наблюдателей ПА ОБСЕ в Грузии?

- Наблюдение за выборами – одна из важнейших функций ОБСЕ, и этим организация вносит большой вклад в процесс развития демократии во всем мире. Лично я со своими коллегами неоднократно принимал участие в наблюдении за выборами в разных странах. Во многих странах мы видим прогресс, улучшается законодательство, администрирование. Но есть определенные трудности, и, к сожалению, наш регион, в частности, Грузия – не исключение.

У депутатов стран ПА ОБСЕ очень серьезная функция, хотя они в основном работают в день выборов, но другой институт ОБСЕ – БДПЧ, проводит наблюдение в течение длительного времени, потому мы получаем комбинированный анализ, включающий все этапы.

Я благодарен своим коллегам по Парламентской ассамблее, что они решили приехать к нам, несмотря на сложную ситуацию из-за пандемии в их странах, да и в самой Грузии. Ведь наша страна, фактически, в "красной зоне".

В Миссии около 30 парламентариев. Хотя планировалось, что делегация будет в два-три раза больше. В Грузии специальным координатором группы наблюдателей, представляющих различные международные организации, будет албанский парламентарий Элона Гжебреа Ходжа. Напомню, что Албания – действующий председатель ОБСЕ. А руководителем миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ назначена также опытный депутат Пиа Каума из Финляндии.

- Процесс наблюдения будет проходить частично в онлайн режиме?

- Нет. Наблюдатели посетят участки как в Тбилиси, так и в нескольких регионах. У них будет координация с представителями других миссий. Долгосрочные наблюдатели уже находятся в стране. Очень большая роль отводится и местным наблюдателям. После подсчета голосов первый брифинг после выборов, как известно, проводит миссия ОБСЕ, ее отчетом, признанным в мире как самый точный и ценный, руководствуются во всех странах.

- Вы единственный в истории президент ПА ОБСЕ, который третий год руководит организацией. Президент возглавляет ПА год и имеет право переизбираться лишь раз. Какие вопросы сегодня на повестке дня?

- Для меня большая честь быть руководителем одного из важнейших политических институтов Европы. Вы верно отметили, в истории ПА ОБСЕ – это беспрецедентный случай, я дольше всех руковожу организацией. До этого в течение шести лет, с 2012 по 2018 год, я был вице-президентом. Затем меня дважды избирали президентом тайным голосованием.

Из-за того, что в этом году не состоялась ежегодная сессия, бюро ПА ОБСЕ приняло решение продлить мои полномочия. Все эти годы я всячески старался, чтобы организация максимально была включена во всех процессы, в том числе и по имплементации, выполнению плана действий. Прилагал усилия по развитию в регионе процессов, основывающихся на принципах ОБСЕ. Скажу кратко, наша повестка дня включает в себя, в первую очередь, военно-политическое направление, мы вовлечены в процесс по урегулированию военных конфликтов, помогаем исполнительным структурам ОБСЕ. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ работает в Украине, в Молдове содействуем всеобъемлющему и устойчивому урегулированию Приднестровского конфликта. Естественно, болезненная тема территориальной целостности Грузии. К моему большому сожалению, мы наблюдаем обострение конфликта между нашими соседями Азербайджаном и Арменией.

В числе наших приоритетов – вопросы экономического сотрудничества, защиты окружающей среды, я назначил специальных представителей по этим направлениям. В последние годы мы создали комитеты по вопросам миграции и терроризма. Роль ПА ОБСЕ очень важна в процессе развития парламентаризма, гражданского сектора, свободы слова и демократии в целом.