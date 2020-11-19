Грузинский бас Годердзи Джанелидзе о Большом, пандемии и сумасшествии всего мира

Когда музыка – вся жизнь, работа – воздух, а семья – крепость. Один из самых выдающихся оперных голосов современной Грузии рассказал о самом главном

Обладатель шикарного баса, оперный певец Годердзи Джанелидзе – некогда экс-солист, а ныне приглашенный артист Большого театра, лауреат международных наград, в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия рассказал о том, какой опыт дал ему Большой, что он думает о закрытии театров во время пандемии и том, что помимо страсти к музыке его сильно увлекает в жизни.

Путь к Большому

Как и все самое значительное в жизни, Большой театр появился на пути становления грузинского оперного артиста совершенно неожиданно.

photo: courtesy of Goderdzi Djanelidze Оперный певец Годердзи Джанелидзе

Это произошло в 2015 году, когда Джанелидзе окончил вокальный факультет Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили. К этому времени за спиной артиста уже был опыт работы в Аджарском ансамбле песни и танца, солистом Батумской оперной студии и Государственного ансамбля народной песни и танца Грузии "Рустави".

"В то время я был на первом курсе магистратуры и параллельно искал пути совершенствования обучения, – рассказывает Годердзи. – Мой выбор пал на Италию. Я уже вел переговоры с педагогами, тогда как мой педагог по вокалу в Тбилиси предложил поучаствовать в конкурсе для Молодежной оперной программы Большого театра".

На счастье Годердзи первый тур проходил в Тбилисском театре оперы и балета им. З. Палиашвили. Там Джанелидзе и познакомился с помощником художественного руководителя Большого театра Маквалой Касрашвили и руководителем Молодежной оперной программы (МОП) Большого Дмитрием Вдовиным.

"На подготовку времени не было. Первый тур был буквально на следующий день после моего возвращения из Италии, – вспоминает Годердзи Джанелидзе. – Но я его прошел, правда, не обнадеживая себя участием во втором туре. Как часто происходит на конкурсах, были разговоры о приоритетах других голосов, и я занялся своим делами".

Но уже вечером раздался звонок и Годердзи сообщили, что его ждут на втором этапе конкурса – уже в Москве. "Было очень сложно с финансами и с визой для приезда в Москву. Политическая обстановка была напряженной. Но все-таки с помощью близких людей и друзей мне удалось приехать в Москву".

Второй тур был назначен на 19 июня. А на следующий день у Годердзи был день рождения. И подарком к нему, по воспоминаниям певца, было попадание в финал. И фортуна сделала для Годердзи этот подарок.

С 2017 года Годердзи Джанелидзе официально стал солистом Государственного академического Большого театра России, хотя уже с самого начала он был в оперной труппе Большого и участвовал почти во всех постановках.

"Работать с выдающимися певцами и директорами в начале оперной карьеры – это огромный опыт, – говорит Джанелидзе. – В эти годы мне удалось победить в трех конкурсах: в конкурсе Елены Образцовой, где я получил первую премию и Приз зрительских симпатий, в конкурсе Федора Шаляпина, где впервые за все время существования этого конкурса я был удостоен Гран-при за лучшее исполнение романса и Приз зрительских симпатий, а также в конкурсе Римского-Корсакого – первая премия, Специальный приз победителя "Золотой шмель" и тоже Приз зрительских симпатий".

photo: courtesy of Goderdzi Djanelidze Оперный певец Годердзи Джанелидзе

Грузинский бас Годердзи Джанелидзе победил на конкурсе Образцовой >>>

После Большого в карьере Джанелидзе появились сцены Мариинского театра, а также Большого театра Беларуси, ведущих оперных сцен Италии, Канады, Бельгии, Австрии, Ирландии и других стран.

"Быть оперным певцом – нелегко"

Люди привыкли думать, что врачам легко лечить, строителям – строить, художникам – писать, а певцам – петь. Но Годердзи Джанелидзе считает, что быть оперным исполнителем не так уж легко.

photo: courtesy of Goderdzi Djanelidze Оперный певец Годердзи Джанелидзе

"Профессия требует максимального внимания к здоровью, психике, готовности быть всегда в форме", – говорит артист. Это не смотря на то, что молодой певец вырос в музыкальной семье, музыка появилась в его жизни с раннего детства и, конечно же, выбор стать оперным исполнителем был, по его словам, сознательным.

Хотя в начале Джанелидзе учился играть на фортепиано и трубе, и серьезно готовился быть дирижером, но в конечном счете его прекрасный бас расставил все точки над i. Тем более с юности кумиром Годердзи был великий болгарский бас Николай Гяуров.

При этом Джанелидзе всегда слишком критично относился к себе. "К моему счастью, у меня не было серьезных провалов на сцене. А вот недовольство собой у меня часто бывает. Я очень самокритично к себе отношусь. Иногда, может быть, даже излишне самокритично", – признает певец.

Мечта и увлечения

"Моя мечта, как певца – спеть лучшие партии на лучших мировых сценах, – говорит Годердзи Джанелидзе. – А как мужчины – построить дом, посадить дерево и вырастить сыновей".

photo: courtesy of Goderdzi Djanelidze Оперный певец Годердзи Джанелидзе

К слову, Годердзи Джанелидзе – многодетный отец, у оперного исполнителя трое сыновей. "Старший – Николоз тоже занимается музыкой, играет на нескольких инструментах, готовится к поступлению в лицей в Риме. Средний – Лука заканчивает школу, с профессией пока не определился, хотя тоже играет на музыкальных инструментах. А младший – Дачи пока еще маленький, учится в начальной школе. Но уже видны хорошие музыкальные задатки", – рассказывает он.

Сам Годердзи Джанелидзе родом из Аджарской столицы – курортного черноморского города Батуми. "Батуми – прекрасный город. Морской воздух укрепляет здоровье, легкие, а для вокалиста это очень важно. Так что в этом отношении мне повезло", – признается мужчина.

А вот диету держать в Грузии – дело нереальное, смеется Годердзи. "Грузия и диета – вещи несовместимые. Моя профессия требует много энергетических затрат, поэтому это приятная необходимость! Мне нравятся многие блюда из кухонь разных стран, но самое любимая – все же грузинская кухня", – говорит Джанелидзе.

А вот со спортом грузинский певец на "вы": "Больше люблю смотреть. Да и свободного времени не так много. Стараюсь проводить его с близкими людьми, в хорошей компании друзей. А в качестве хобби у меня биллиард".

"Пандемия – просто катастрофа"

Пандемия коронавируса нанесла огромный вред всему миру, в том числе искусству и людям, занимающимся этой сферой.

photo: Eldar Getsadze / FB Эльдар Гецадзе и Годердзи Джанелидзе

"По поводу пандемии у меня свое особое мнение, но я его даже озвучивать не хочу. Мои близкие здоровы, никто из них не болел, и я тоже. Как защищаюсь? Никак. Просто стараюсь не простужаться.

А вот на вопрос, мешает ли он моей роботе, отвечу так: он ее просто уничтожил. Я потерял прекрасные контракты. Один из них с Королевским театром Ковент-Гарден, который был для меня очень важен".

Осуждает грузинский певец и прекращение работы театров во время пандемии во всем мире.

"Это абсурд! Даже те, которые работают на 25-50% – это тоже безрассудство! Для актеров – главное зритель, он не может петь в пустоту, нам всегда нужна взаимосвязь. Во все времена, даже в самые тяжелые, искусство, живое искусство помогало жить и люди к нему стремились. Для всех артистов это "пандемия" – просто катастрофа", – говорит Джанелидзе.

Весь 2020 год певец называет очень сложным, но самое горькое, что его усложняют сами люди, считает исполнитель. "Вот это как раз очень огорчает – мир сходит с ума. А как хотелось бы, чтобы разум и здравый смысл восторжествовали бы", - говорит артист.

К счастью, в ближайших планах у Годердзи Джанелидзе все равно остается работа: "Контракты расписаны на весь год. Надеюсь, все получится. Ну а приближающийся Новый 2021 год встречу, как семейный праздник, с родными и близкими людьми".