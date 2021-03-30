"Выстрелившая" песня и любовь к Грузии: певица Тамара Кутидзе о карьере и жизни на родине

Героиней рубрики Sputnik Грузия на этот раз стала хрупкая, миниатюрная синеглазая брюнетка. Это Тамара Кутидзе – певица, за внешней хрупкостью которой кроются большая внутренняя сила и целеустремленность.

Музыкой Кутидзе серьезно занимается уже более двадцати лет. Но именно в этом году Тамара обрела большую популярность благодаря своей песне "Докурю и брошу", которая на данный момент имеет в YouTube уже 4,5 миллиона прослушиваний.

Детство в Грузии

Тамара родилась в Абхазии в городе Ткварчели, но семья переехала в дом отца в Озургети (Гурия). Несмотря на то, что Кутидзе называет себя "человеком мира", так как живет на три страны – Грузия, Россия и Израиль, откуда родом ее супруг, о Грузии она отзывается с особой теплотой.

© Sputnik / Alex Shlamov Тамара Кутидзе

"Все мое детство прошло в Грузии, – рассказывает певица. – Я очень люблю эту страну и буду говорить это как настоящая грузинка, как патриотка своей страны. Для меня Грузия стоит на первом месте, потому что я люблю свою родину. Да и как можно ее не любить?"

В Озургети маленькая Тамара жила вместе с родителями. Мама у нее сванка, а отец из Гурии. Поэтому в детстве она говорила только на грузинском языке, окончила два класса в Озургети круглой отличницей.

"Я жила в грузинских традициях, которые были во всех семьях – это воспитание, уважение близких, старших, моим родителям никогда не было стыдно за меня, – рассказывает Тамара. – Это воспитание осталось во мне, я жила по грузинским правилам, живу и буду жить. В школе я была круглой отличницей, знала наизусть вступление "Вепхвисткаосани" ("Витязь в тигровой шкуре" Шота Руставели – прим. ред.). Мама была ко мне строга, поэтому детство было не только веселым, но и загруженным".

Папа Тамары был солистом государственного ансамбля "Рустави", где танцевал одиннадцать лет, а дочь решила первой в семье заняться вокальной карьерой профессионально.

"Я была музыкальным, симпатичным ребенком. Однажды меня пригласили участвовать в конкурсе красоты. Я была безумно счастлива. Там надо было спеть песню на грузинском про маму. Когда я увидела эти софиты, сцену, то поняла, что мне нужно идти по этому пути. С этого все началось", – вспоминает Тамара.

Но вскоре по работе отца семье Кутидзе пришлось переезжать в Россию и девочка, чтобы пойти в местную школу, за два месяца овладела азами русского языка.

"Честно говоря, переезжать отсюда мне было тяжело, – признается Тамара Кутидзе. – Потому что я не чувствовала такого тепла и любви от других людей.

Пришлось менять друзей, окружение, не видеть близких годами. Мне было тяжело в русской школе. Но мне очень помогали и поддерживали. Потом я стала привыкать, стала сильной. Я всегда была очень целеустремленной и всегда знала, чего хочу, в какой бы стране я ни была".

Виртуальный "выстрел"

Несмотря на то, что Тамара Кутидзе работает в музыкальной сфере уже давно, карьера, по ее словам, у девушки сложилась относительно недавно. И в этом ей помог Интернет. Сегодня песня "Докурю и брошу" набирает обороты и по просмотрам близится уже к пяти миллионам. Был и другой репертуар, выступления и долгий путь, но "стрельнула" именно эта композиция, говорит грузинка.

"Эту песню мне написали известные авторы, которые пишут очень многим артистам, – рассказывает Тамара. – Интересно, что когда я впервые ее услышала, она мне не понравилась. Во-первых, я даже никогда не курила. И мне хотелось спеть красивую, лирическую, женскую историю. Но я прислушалась к советам и, действительно, песня оказалась близка многим женщинам".

Сегодня артист, как говорит Кутидзе, это совокупность многих факторов. Бывает, приходится даже чем-то жертвовать, нужно быть сильной, работать над собой, добиваться целей.

© Sputnik / Alex Shlamov Тамара Кутидзе

"Тяжело, конечно, бывает. Были и слезы у грузинской девочки, которая приехала в чужую страну. Но все люди мира, которые слышат, что я грузинка, принимают меня очень хорошо, – признает Кутидзе. – Все знают о грузинском гостеприимстве, национальной кухне, песне, танцах. Эта поддержка помогла мне идти вперед, если бы этого не было, я вернулась бы обратно. Сейчас, когда я читаю комментарии грузин к моим песням, они пишут "Сакартвелос гаумарджос", "Наша девочка", я чуть ли не плачу, мне от них теплее. По-другому и быть не может, ведь у меня грузинская душа, нутро, я никуда не смогу от этого уйти, да и не хочу".

Кстати, певица хочет петь и на грузинском языке. Просто Тамара переживала, что у нее есть небольшой акцент. "Так что, может, сделаю альбом и на грузинском, и он будет для моей страны", – строит планы исполнительница.

Вдохновение из Грузии

"Каждый раз, когда я сюда приезжаю, у меня возникает чувство благодарности и гордости, потому что я грузинка, – говорит Тамара. – Для меня грузинская женщина – это невероятно сильный характер, там, где грузинская женщина – там все "отдыхают". Еще сила духа и тепло. Я люблю свою семью и в целом люблю людей".

У многих, кто приезжает в Грузию, есть свои "места силы", считает певица. Тамара Кутидзе не исключение. Оказалось, что такое место есть в родном крае мамы Тамары – в Сванети.

"Для меня место силы есть в Земо Сванети. Там есть мужской монастырь. Когда я там побывала, испытала невероятные эмоции – все в горах и зелени, и тут одна церквушка. Это сильно впечатляет", – говорит артистка.

Вдохновляют певицу не только грузинские пейзажи, но и известные артисты, с которых она берет пример.

"Конечно, я вдохновляюсь известными грузинскими артистами. К примеру, от Нани Брегвадзе я бы взяла эстетику исполнения. Это такая грузинская правильная манера и стиль. Мне нравится, как она выглядит в свои 84 года. Это нереально! Также Тамара Гвердцители – она невероятная. Я встречалась с ней на многих концертах. Мне нравится, что она такая теплая, гостеприимная. Ну, конечно, ее невероятный голос, который льется просто. Такие артисты вдохновляют, хочется быть в чем-то на них похожей. Они, действительно, достойны, чтобы с них брали пример", – утверждает Кутидзе.

Пандемия и потери

Пандемия коронавируса никому не далась легко, но тяжелее всех пришлось тем, кто столкнулся с вирусом лицом к лицу и потерпел потери.

"Мы застряли в России, хотя каждые три месяца я живу в Бат-Яме, и вообще очень люблю тепло и море. И для меня находиться в холоде – смерти подобно. К тому же я очень сильно болела, два месяца лежала, не могла голову поднять. Год был сложным и морально. За это время многое поменялось, я переосмыслила некоторые вещи. Больше стала проводить время с семьей. Была пережита неприятная ситуация", – говорит Тамара не без боли.

Дело в том, что коварный вирус забрал у Тамары Кутидзе самое ценное, ее мечту – ребенка, призналась певица. "В моей жизни произошла трагедия. Я была в положении, был небольшой срок... К сожалению, я потеряла ребенка... Это была моя большая мечта".

© Sputnik / Alex Shlamov Тамара Кутидзе

Большая любовь к детям у Кутидзе была всегда. Даже было время, когда Тамара обучала детей вокалу и не только. "Это хобби, которым я занимаюсь начиная с периода института. Дети мне дают положительную энергию, я очень их люблю. У меня дома есть творческая студия. Я учу их становится артистами, не только вокалу", – подчеркивает певица.

Тем временем, впереди у певицы Тамары Кутидзе большие планы и мечты, о которых она говорит с горящими глазами. "Я хочу стать звездой мирового уровня, хочу поехать в Англию и строить свою карьеру там. Дать большой концерт в Грузии в Филармонии. Это моя самая большая мечта! Спеть для любимого народа", – говорит грузинка.

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