Ветеран ВОВ Агабабян о прерванной юности и встрече с героическим радистом Зорге

Годы невероятной стойкости, страха, большой надежды и веры в победу, в мир, в лучшее будущее – удивительную историю еще одного героя ВОВ из Грузии рассказывает колумнист Sputnik Миранда Оганезова

Накануне Дня Победы 98-летний ветеран Великой Отечественной войны, майор Сергей Агабабян, со школьной скамьи проявивший стойкость и подлинный героизм, поделился своими воспоминаниями о событиях тех лет.

От солдата до майора

Приближение праздника Сергей Агабабян традиционно ждет с радостью. К приходу журналиста надел форму, достал старый семейный альбом, который хранит множество историй и перебрасывает нас на много лет назад.

photo : courtesy of Miranda Oganezova Ветеран ВОВ из Грузии Сергей Агабабян

Листая страницы этого альбома, лицо ветерана озаряется улыбкой. На этих снимках еще живы мать, жена, сын, братья, один из которых скончался несколько лет назад, как раз в День Победы, друзья...

Сегодня Сергей Гургенович живет один, в районе Старого Тбилиси. Фронтовых товарищей уже не осталось. Все вечера проводит у телевизора. Сам готовит обед, раз в неделю выходит за продуктами.

Трепетно перебирая медали, ветеран вспоминает лето 1941 года и начало войны.

"Мы жили в общежитии пожарной службы в Караван-сарае, куда меня с мамой временно заселили. Я рос без отца. Мама работала преподавателем музыки на суконной фабрике, – рассказывает Агабабян. – В июне мы собрались было поехать к моей тете в Ахалцихе, но по радио услышали, что будет передано важное правительственное сообщение. Наша соседка положила на тумбочку приемник, и все соседи собрались вокруг него. Так мы услышали, что без объявления войны вероломно напали фашисты. Все планы изменились… В это время секретарь комсомольской организации нашей школы дал мне задание сходить в военкомат с просьбой назначить нам в школу инспектора по военной подготовке".

В военкомате десятикласснику Серго предложили учиться на радиста. Предложение было принято, однако, на сборы дали всего пару часов.

"Лейтенант сказал: кто не придет в два часа, буду считать дезертиром, – вспоминает ветеран. – Я бегом отправился домой, мама возвращалась домой поздно. Никого из знакомых нет. Я оставил записку: "Дорогая мама, я ушел в армию. Буду учиться на радиста. Как только узнаю адрес, я напишу и будем переписываться. Извини, что так получилось". Во дворе ребятишки в классики играли. Посмотрел и ушел…".

Определили будущего солдата в казарму в Навтлуги и чтобы передать весточку матери, он отпросился у старшины на несколько минут и стал через забор окликать проходящих, однако никто не останавливался. В сердцах юноша стал кричать изо всех сил.

"В это время остановилась одна женщина, которая сразу согласилась поехать к моей матери и сообщить о моем местонахождении, – говорит мужчина. – На второй день мама пришла ко мне. Вскоре через Баку мы отправились в Москву. Дорога была долгой. Через 20 дней мы были на месте. В группе меня назначили старшим. Из Москвы мы сразу поехали в Ногинск, где был расположен воздушно-десантный полк. После 4-месячной подготовки нас перебросили в Сталинград".

Во время одного из сражений солдат был тяжело ранен. Несколько месяцев лечился в госпитале и вновь попросился в армию. 5 августа 1943 года в ходе Курской битвы был освобожден Орел – город первого салюта, где Агабабян вновь был ранен.

"В честь освобождения Орла в Москве был дан первый салют за время войны. Были даны 12 залпов из 124 орудий. Меня вновь определили в госпиталь…"

После войны Сергей Агабабян в течение двух лет продолжил служить связистом на 540-м военном складе под Ленинградом. После долгой разлуки вернулся в родной Тбилиси в звании сержанта.

Долгожданная встреча с мамой настолько его взволновала, что он долго не решался войти в дом, который покинул семь лет назад. На улице солдата окликнули местные жители и узнав о том, кто вернулся, стали тут же праздновать его возвращение.

photo : courtesy of Sergey Agababyan Ветеран ВОВ Сергей Агабабян в годы войны. Фото из семейного альбома. 1944 год

"Постучал в окно маме, а она подумала, что это мой дядя пришел. Вместе со мной зашли ребята, сразу накрыли стол... Спустя некоторое время я решил поступить в техникум связи, который располагался в первом подъезде бывшего дома Мелика Казарянца на проспекте Руставели. Параллельно работал на стройке. Я успешно сдал экзамены, но, к сожалению, в техникум не попал. Не было моей фамилии и в дополнительных списках", – вспоминает ветеран.

На помощь пришел неравнодушный военрук, который и посоветовал Сергею написать начальнику Закавказского военного округа, маршалу Советского Союза Федору Толбухину, который во время войны руководил войсками армии в Сталинградской битве, освобождал Югославию, Румынию, Болгарию. Военачальник не остался безучастным к просьбе о помощи и написал рекомендацию в техникум.

photo : courtesy of Sergey Agababyan Ветеран ВОВ Сергей Агабабян в Познани с сыном

"Тогда меня сразу вызвал директор училища и упрекнул, мол, почему я сразу к нему не обратился. Так я стал студентом, продолжает Сергей Агабабян. – После окончания техникума меня направили работать в отдел правительственной связи КГБ Краснодара. Женился на русской девушке, с которой жил по соседству в Тбилиси. Во время войны ее с матерью эвакуировали из Ростова. Здесь они работали в госпитале. Моя будущая жена окончила институт в Ленинграде. Долго не могли зарегистрировать наш брак, так как Раю Гостищеву сотрудники КГБ долго проверяли, выясняли разные обстоятельства..."

Со временем Сергей Гургенович дослужился до майора. До выхода на пенсию работал начальником узла правительственной связи Тбилиси.

Фото с легендарным радистом

Во время работы в Польше ветеран познакомился с другом и главным радистом легендарного разведчика Рихарда Зорге – Максом Клаузеном, которого называли "кудесником радиоэфира". Немец вместе со своей женой Анной с 1939 года по ноябрь 1941 года передал в Центр свыше двух тысяч радиограмм, из которых японцам удалось перехватить только 50. Известно, что в общей сложности Клаузен передал до ста тысяч групп шифрованного текста, и это достижение агентурной радиосвязи в мировой истории.

photo : courtesy of Sergey Agababyan Сергей Агабабян. Со знаменитым радистом Зорге – Максом Клаузеном. Познань, 1968 год

"Макс приехал в Познань, где я работал в течение трех лет, и пожелал встретиться с нашими связистами, рассказывает Агабабян. – Это была очень памятная встреча. Впервые я вам показываю эти наши совместные фотографии. Его жена Анна тоже работала в разведгруппе Зорге".

Именно группа Зорге сообщила о предстоящем нападении Германии на СССР. За три дня до своего ареста, разведчики отправили самую важную радиограмму: "Япония нападет не на СССР, а на Америку". Благодаря этому сообщению многие дивизии Красной Армии были переброшены с Дальнего Востока под Москву и Сталинград.

photo : courtesy of Sergey Agababyan Сергей Агабабян cо знаменитым радистом Зорге – Максом Клаузеном. Познань, 1968 год

В 1943 году Макс Клаузен был приговорен токийским районным судом к пожизненному заключению, а его супругу приговорили к семи годам лишения свободы. В октябре 1945 года супругов освободили американцы. Клаузены стали жить в Берлине под фамилией Кристиансен.

Агабабян вспоминает, что Клаузен был скромным и немногословным человеком. "Все старались поговорить с ним. Макс рассказал несколько историй о том, как им приходилось конспирироваться. Например, когда супруги летали вместе, Анна, которая была родом из России, выполняла роль стюардессы. У меня остались их фото с автографами", – говорит ветеран, с грустью закрывая альбом.

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