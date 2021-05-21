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Эмблема организации в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Эксперт: способны ли Россия и Беларусь противостоять НАТО?

© photo: Sputnik / Alexey Vitvytsky
Интервью
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/interview/20210521/251797784/Ekspert-sposobny-li-Rossiya-i-Belarus-protivostoyat-NATO.html

Как Москва и Минск могут противостоять западному военному блоку и почему прибалты готовы добровольно принести себя в жертву ради безопасности США. На эти вопросы в студии Sputnik ответил военный эксперт Алексей Леонков

Прибалты приносят себя в жертву США

В настоящее время продолжаются крупнейшие за последние 25 лет натовские учения "Защитник Европы-2021". В них участвуют 28 тысяч военнослужащих из стран НАТО.

"Политики в Прибалтике и Польше повторяют то, что для них написали за океаном. А там решают глобальную стратегическую задачу - максимально обезопасить США в случае будущих войн. При этом, в случае войны должны сгореть все их союзники, партнеры, принести себя в жертву, чтобы в США, как и в Первую, и во Вторую мировую войны не упала ни одна бомба, не долетела ни одна ракета. И для этого нужно, чтобы все партнеры, как я их называю, вассалы согласились добровольно умереть за идеалы американской демократии", - сказал Леонков.

Он добавил, что Вашингтон к тому же хочет заработать на продаже своей техники и технологий европейским союзникам.

Военные корабли НАТО в Черном море близ Поти
© Sputnik / STRINGER
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"Любое появление оружия или средств вооружения в Европе, которые несут стратегические средства нападения, баллистические ракеты, крылатые ракеты с ядерными боеголовками, автоматически делают места их базирования целью номер один для российских баллистических ракет, а их средства противовоздушной обороны, противоракетной обороны стран НАТО остановить не могут", - отметил эксперт.

Беларусь всегда под защитой России

Белорусский Генштаб выступил с предупреждением о том, что авиация Североатлантического альянса во время выполнения полетов над территорией Восточной Европы может заниматься отработкой бомбовых ударов по России и Беларуси. По мнению Леонкова, границы республики находятся под надежной защитой Союзного государства. К тому же, армия Беларуси имеет высокую степень подготовки и оснащена современной военной техникой.

Бойцы спецназа Navy Seal
© photo : photo: Public domain
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"Издание Military Watch разыгрывало сценарии войны между Польшей и Беларусью с учетом того, что Польше не будет помогать НАТО, а Беларуси - Россия. И Беларусь в их гипотетической войне выиграла, так как в республике стоят современные авиационные комплексы, комплексы противовоздушной обороны и уровень подготовки армии Беларуси и ВВС и ПВО находятся на очень высоком уровне", - объясняет Алексей Леонков.

Эксперт считает, что в случае необходимости в Беларуси можно сделать передовую базу РФ для того, чтобы усилить группировку противовоздушной обороны. Но Россия уже выстроила эшелонированную систему противовоздушной обороны, это уже целый комплекс, и Беларусь является его составной частью.

"Все, что не увидят системы противовоздушной обороны Беларуси, увидят российские системы и могут передать эту информацию Беларуси. Таким образом республика всегда будет находиться под защитой России", - заключил он.

Виртуальный истребитель

США заявили об активной фазе испытаний истребителя шестого поколения, а к 2030 году машина должна заменить в американских летных частях стоящий на вооружении истребитель F-22. Притом ранее в Пентагоне признали, что среди истребителей пятого поколения F-35 Lightning к реальным боевым операциям готова лишь треть. 

Военнослужащий грузинской армии на территории учебного центра Грузия-НАТО JTEC на территории военной базы в Крцаниси
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Леонков считает, что качественный авиационный комплекс США существует в виртуальной реальности.

"Недавно американцы сообщили, что испытали гиперзвуковую крылатую ракету AGM-183. C бомбардировщика она была запущена, развила гиперзвуковую скорость и поразила цель. Но был маленький нюанс – все эти испытания прошли в виртуальном пространстве. Так же можно говорить про самолеты шестого поколения", - заявил собеседник Sputnik.

Леонков объясняет, что следующее поколение самолетов появляется после того, как все технологии и боевые возможности предыдущего поколения дошли до определенной точки.

"У России есть самолеты четвертого поколения, мы их модернизировали, появились самолеты поколения 4+, 4++, дальше уже модернизация не имеет смысла, у нас появился самолет пятого поколения Су-57", - подчеркивает он.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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