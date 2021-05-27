Россотрудничество: задача – усилить дружественные РФ страны

Теперь достаточно открыть браузер

Пандемия коронавируса не стала препятствием для молодежи постсоветских стран во время поступления в университеты России. По словам Евгения Примакова, абитуриенту "достаточно войти в интернет, зайти на сайт Study In Russia, зарегистрироваться и подать нужные документы".

"Так как заявку на обучение иностранцы подают через сайт, пандемия им не грозит, - говорит Примаков, однако добавляет: полностью от очных экзаменов отказаться не получается. – Мы понимаем, что в некоторых странах не во всех регионах есть интернет. Существуют и творческие специальности, где без очного присутствия не обойтись".

Несмотря на оперативную адаптацию Россотрудничества к условиям пандемии, в организацию все же поступало много жалоб, несвязанных напрямую с агентством.

"В прошлом году из-за закрытых границ ребята сдали экзамены, поступили на первый курс, но не все смогли приехать и были очень огорчены. Естественно, мы работали плотно с Минобрнауки, чтобы разрешили въезд", - объяснил руководитель ведомства.

Россия остается с Центральной Азией

Россотрудничество постепенно меняет формат работы. Главная причина перемен – качественный рост российского образования, считает Евгений Примаков.

"Мы ругали систему нашего образования в 90-е годы, но многое было поправлено, - говорит он. – Сейчас наша система образования хорошая. Об этом говорит тот факт, что возникает спрос не только на русский язык, но и на другие предметы. Мы как страна совершаем интересный переход от того, что нам нужно было отправлять только учителей-русистов, учебники именно русского языка, на отправку еще и учителей-предметников".

По словам Примакова, такая тенденция проявляется в Узбекистане. "Я был в командировке в Ташкенте, шел через сквер, и там ребята-узбеки говорили между собой по-русски, и было видно, что им комфортно. Так что русский язык в Узбекистане – это язык внутреннего общения", - заявил он.

В связи с такой ситуацией у Россотрудничества нет задачи только преподавать русский язык в Узбекистане, подчеркивает Евгений Примаков. Аналогично проходит и сотрудничество с программой министерства просвещения РФ по отправке российских учителей в школы Таджикистана.

"Они отлично ведут эту историю, не надо им мешать, - рассуждает Евгений Примаков. – Мы просто помогаем организовать работу. У министерства просвещения планы построить школы в Таджикистане. Нам в первую очередь интересно, чтобы иностранные студенты получили образование в России, вернулись домой и помогали экономике и науке своей страны. Конечно, нам было бы выгодно, если самые умные остались бы здесь, но основная задача Россотрудничества - усилить эти страны".

О работе на Южном Кавказе

Россотрудничество обсуждает с властями Азербайджана открытие центра в городе Гянджа. Однако, когда произойдет данное событие, сказать трудно, уточняет Евгений Примаков. "Если бы мы были неправительственной организацией, нам было бы легче. Но мы всегда базируемся на межправительственном соглашении, мы структура, подведомственная МИДу. Мы же не можем открыть "посольство", где захотим", - говорит он.

Тем не менее, есть вариант ускорить открытие нового Русского дома в Азербайджане – с поддержкой местных НПО, считает глава Россотрудничества. "Я предлагаю обдумать это в странах нашего присутствия. Кто мешает какому-нибудь НПО открыть Русский дом? Ради бога. Мы поддержим", - сказал Евгений Примаков.

Кооперация с местными сообществами – одна из сильных сторон агентства, полагает Евгений Примаков и приводит пример: основным языком сайта и страниц агентства в соцсетях является русский. Однако вся информация после публикации тут же переводится на официальные языки стран, где действуют филиалы агентства.

"В Ереване много новостей на странице Россотрудничества выходит на армянском, и это правильно, - отмечает руководитель агентства. – Так и должно быть. Ведь наша аудитория – это не только люди, которые говорят по-русски, но и просто ребята, которые интересуются Россией".

Куда сложнее обстоит ситуация с Грузией, так как у нее нет дипломатических отношений с Россией. "Непонятно, с кем вести переговоры, - объясняет Евгений Примаков. – Любое движение вызывает болезненную реакцию, даже если речи о политике не идет. Есть адекватное молчаливое большинство, которое хочет развивать культурные и научные связи, есть несколько школ и НПО, которым мы помогаем книгами. Но напрямую вести переговоры мы не можем".

Нужен язык действий

Еще один проблемный для Россотрудничества регион – это Прибалтика. "Пока что у них линия агрессивно русофобская, - констатирует Евгений Примаков. – Но мы готовы найти много тем, включая правозащитные истории журналистов".

С одной стороны, агентство и само допустило несколько упущений, заявляет Примаков. "Это наша увлеченность старыми форматами. Нужно пытаться найти способы коммуникации, которые сложно запретить – сайты, Telegram-каналы".

Важно также, чтобы агентство могло предоставить иностранным абитуриентам покрытие расходов на проезд и медицинскую страховку, уверен глава Россотрудничества.

"Мы хотим преобразовать всю систему. Сейчас наши соотечественники и иностранцы получают право бесплатно учиться (в вузах РФ – Sputnik). И мы видим, как работают коллеги за рубежом – дают стипендии, которые покрывают и дорогу, и общежитие, и питание. И здесь мы проигрываем, есть семьи, которые не могут себе все это позволить. Получается, едет к нам талантливый парень – потенциально хороший айтишник или физик, а у него простой выбор – учиться и голодать или содержать себя, и он идет в таксисты. От этого надо уходить, мы перестраиваемся на невербальный язык – язык действий", - подытожил Евгений Примаков.