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Фехтовальщица Ева Агамян

Когда фехтование страсть жизни - история грузинской шпажистки Евы

photo: courtesy of Eva Agamyan
Интервью
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/interview/20210614/252015326/Kogda-fekhtovanie-strast-zhizni---istoriya-gruzinskoy-shpazhistki-Evy.html

Ева Агамян - 16-летняя фехтовальщица, член сборной Грузии. Юная спортсменка родилась и выросла в Украине. В 2018 году переехала в Батуми и с тех пор выступает за Грузию

О том, в чем сила и слабость грузинской школы фехтования, и почему, уехав в любую страну, она будет представлять только Грузию, Ева рассказала в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.

- Как случилось, что ты связала свою жизнь с фехтованием?

- Фехтование возникло в моей жизни абсолютно случайно. Это было в Украине, в Харькове. Когда я была маленькая, у меня было очень много энергии, и ее надо было куда-то девать. И мама отвела меня в спорткомплекс: сначала на танцы - это был хип-хоп. Но мне как-то не особо это нравилось. А потом в холле спорткомплекса я увидела манекен - он был полностью в фехтовальной форме. Я спросила маму: что это такое? И тогда мама впервые рассказала мне про фехтование.

Фехтовальщица Ева Агамян
photo: courtesy of Eva Agamyan
Фехтовальщица Ева Агамян

- Сколько тебе было лет?

- Я пошла в первый класс. Мне было 6 лет. И мама спросила меня, хочу ли я попробовать. Я ответила: "Да! Хочу!" Мы узнали, когда тренировки, и пошли. Когда мне в первый же день дали в руки костюм, маску, шпагу - у меня был нереальный восторг. И с этого дня все началось. Что-то внутри подсказало: "Ева, это твое! Тебе надо этим заниматься". Так и занимаюсь этим видом спорта почти 11 лет.

- Сначала в соревнованиях ты представляла Украину?

- Да, сначала мы ездили по всей Украине. Два раза были на соревнованиях в Польше и Венгрии. Тогда мне было лет 9-10. Сейчас мне 16, и я представляю Грузию. От Грузии я ездила в Хорватию на чемпионат Европы и совсем недавно в Каир на чемпионат мира.

Фехтовальщица Ева Агамян
photo: courtesy of Fencing Federation of Georgia
Фехтовальщица Ева Агамян

- Кто тебя тренировал в Украине?

- Тренеров было двое. До определенного возраста я тренировалась с Ириной Зеленцовой. Но поскольку я сама по себе очень вспыльчива, мой тренер сказала мне: "Понятно, что у тебя такой характер. Но либо ты слушаешь меня и мы тренируемся, либо расходимся". И мне пришлось перейти к главному тренеру - к Ирине Одокиенко. Это оказалось правильным решением: потому что пошли первые места, хорошие результаты. Я начала подниматься. Я, конечно, очень благодарна тренеру, который тренировал меня с самого начала - за то, что она вообще меня взяла, научила, все это мне очень пригодилось. Но и главному тренеру я тоже очень благодарна.

Фехтовальщица Ева Агамян
photo: courtesy of Fencing Federation of Georgia
Фехтовальщица Ева Агамян

- Школа фехтования в Грузии и Украине сильно отличаются?

- Украинская школа фехтования намного сильнее грузинской. Там лучше техника, больше специалистов, больше опыта, больше спортсменов. У нас на чемпионате Украины минимум было 70 человек. А в Грузии минимум 10 человек - максимум 16. И, кстати, в Грузии почему-то развивают больше саблю. И если бы мы из Грузии больше ездили на сборы, тренироваться в другие страны или приглашали опытных специалистов к себе, у нас было бы совсем по-другому.

Фехтовальщица Ева Агамян
photo: courtesy of Fencing Federation of Georgia
Фехтовальщица Ева Агамян

К примеру, когда нас отправили на чемпионат Европы, мы до этого год тренировались только в Грузии, а там нас встретили более 250 сильных спортсменов из Польши, Франции, Германии, Италии и других стран. Так что я не представляю, как можно, не получив опыт, куда-то ездить. Вот в этом году на Олимпиаде Грузию представит сын президента Федерации Грузии по фехтованию Сандо Базадзе. Его отправили тренироваться во Францию. А во Франции и США очень крутые тренеры. То есть для того, чтобы показывать результат, нужно выезжать и получать опыт.

- Почему ты выбрала шпагу?

- Когда я только начинала в Украине, там больше всего была развита шпага. Именно в моем городе, в Харькове. В принципе, у меня не было выбора. Но я и не очень сопротивлялась - меня все устраивало.

Фехтовальщица Ева Агамян
photo: courtesy of Fencing Federation of Georgia
Фехтовальщица Ева Агамян

- Что больше нравится - выступать в команде или индивидуально?

- Наверное, индивидуально. Потому что я могу положиться только на себя и свои силы. А в команде ты не можешь контролировать, что делает твой сокомандник.

- Как оцениваешь свои шансы попасть на следующую Олимпиаду?

- В этом году на чемпионате мира в Каире я попала в 32 лучших спортсменов мира. Так что шансы есть, и я ими обязательно воспользуюсь. Буду готовиться. Моя большая мечта - участвовать в Олимпийских играх. У меня даже есть тату на руке - шпага с Олимпийскими кольцами. Конечно, хотелось бы поехать во Францию или Америку, чтобы потренироваться, набраться опыта, посмотреть точку зрения других тренеров.

Фехтовальщица Ева Агамян
photo: courtesy of Eva Agamyan
Фехтовальщица Ева Агамян

- Есть тренеры, с которыми ты бы хотела тренироваться?

- Есть один грузинский тренер Алекс Зурабишвили. Он тренирует в США. Алекс приезжал на чемпионат мира, мы там с ним хорошо пообщались. И вот с ним я бы не против потренироваться.

- А сейчас у кого ты тренируешься?

- Я уже почти два года тренируюсь у Антонины Куваевой. Она из России. Мы встретились на сборах в Уреки. Сначала я не думала, что буду у нее тренироваться - мы даже разошлись в точках зрения. А потом президент федерации посоветовал мне присмотреться к ней еще раз, мол, она реально хороший спортсмен. И случилось так, что она очень помогла мне на соревнованиях в Зестафони. Я фехтовала за первое место. Выигрывала весь бой, и под конец я, видимо, расслабилась. А счет уже 14-14. И она ко мне подошла, дала мне сильную мотивацию - такой пинок, что время еще есть и что я могу еще выиграть. В итоге так и произошло. Я выиграла.

Фехтовальщица Ева Агамян
photo: courtesy of Fencing Federation of Georgia
Фехтовальщица Ева Агамян

И с этого дня мы начали общаться, потихоньку узнавать друг друга. Она забрала меня в Тбилиси, потому что до этого я тренировалась только в Батуми - у тренера, который был бывшим рапиристом, переучившимся на саблиста. А когда шпажистку учит саблист - это сложно и имеет свои так сказать побочные эффекты. Так что я стала тренироваться с Тоней. Мы тренировались усердно - тренажерный зал, бег, ОФП, фехтование, индивидуальные тренировки. И с ней я выиграла где-то семь-восемь чемпионатов Грузии.

Фехтовальщица Ева Агамян
photo: courtesy of Fencing Federation of Georgia
Фехтовальщица Ева Агамян

- С тренером-женщиной тебе тренироваться проще?

- Скажу так: я не воспринимаю тренеров-мужчин, особенно в фехтовании. Я их не слышу, просто не понимаю, не воспринимаю. Когда я чувствую, что ко мне относятся как-то не так, я человек - зеркало, тут же отражаю это отношение. У меня всегда есть что сказать, что им ответить, всегда есть свое мнение. Если мне что-то непонятно или не нравится, я всегда об этом скажу, не промолчу. И в случае с тренерами-мужчинами, я часто их не понимаю: у них другой взгляд, они ставят стойку по-другому, руку по-другому. Да и перепрыгивать с тренера на тренера - это очень сложно.

Фехтовальщица Ева Агамян
photo: courtesy of Fencing Federation of Georgia
Фехтовальщица Ева Агамян

С моим тренером Тоней у нас очень хорошие отношения - мы много разговариваем. Потому что если ты хочешь, чтобы твой ученик выступал хорошо, то с ним нужно обязательно разговаривать. Некоторые же тренеры не то что не разговаривают, а если что-то не получается, могут накричать, даже оскорбить, тем самым отбивая всякую мотивацию расти. Между учеником и тренером важно взаимопонимание. Исключение тренер Алекс Зурабишвили - это единственный мужчина-тренер, которого я услышала. Он подсказывал мне на чемпионате мира, и я его услышала, сделала то, что он сказал, и это было правильно.

Фехтовальщица Ева Агамян
photo: courtesy of Fencing Federation of Georgia
Фехтовальщица Ева Агамян

- Какие фехтовальщики тебе нравятся и вдохновляют?

- Вообще мне больше нравится мужское фехтование. Потому что у них есть мощность и скорость, к которой я стремлюсь. Это украинцы Богдан Никишин и Игорь Рейзлин, француз Янник Борель, швейцарец Макс Хейзер. Из женского - украинка Яна Шемякина и эстонка Эрика Кирпу. Очень нравится итальянская фехтовальщица-колясочница, Паралимпийская чемпионка Европы, мира, Олимпийских игр Беатриче Вио.

Фехтовальщица Ева Агамян
photo: courtesy of Fencing Federation of Georgia
Фехтовальщица Ева Агамян

- А кто нравится из грузинских фехтовальщиков?

- Сыновья президента федерации - братья Базадзе.

- Как пандемия повлияла на твои тренировки?

- У меня были онлайн-тренировки. К слову, не у многих спортсменов были онлайн-тренировки. Мы из Грузии были одни из немногих, кто тренировался онлайн.

- Кто тебя больше всех поддерживает в спорте?

- Президент Федерации Грузии, тренер, родители, мама. Мама всегда меня поддерживает. Никогда не было такого, чтобы мама ругала меня из-за проигрыша или еще из-за чего-то. У нас иные отношения с мамой. Мы с ней много разговариваем.

Фехтовальщица Ева Агамян
photo: courtesy of Fencing Federation of Georgia
Фехтовальщица Ева Агамян

- Обсуждаешь с ней сыгранные бои?

- Да. Она, правда, как мне кажется, вообще ничего не понимает, но мне главное высказаться. Потому что с тренером я обсудила, что не так, что так, а потом, чтобы проработать это у себя в голове, нужно кому-то об этом сказать. И мама меня всегда слушает. И для меня это очень важно.

- Чем увлекаешься в жизни, помимо фехтования?

- Очень люблю искусство, музыку, пишу, рисую, читаю книги, в том числе по психологии. Изучаю языки - французский и английский. Но все мое время все равно занимает фехтование.

Фехтовальщица Ева Агамян
photo: courtesy of Fencing Federation of Georgia
Фехтовальщица Ева Агамян

- Как часто им занимаешься?

- Стараюсь каждый день. Иногда даже по выходным. Например, перед чемпионатом мира мы тренировались по восемь часов в день, а в последние дни - по шесть часов непрерывного фехтования. С сентября начинается новый сезон и в октябре чемпионат Европы по фехтованию, по взрослому, правда. Но мне сказали, если я успешно буду выступать на национальных чемпионатах, то у меня будет шанс поехать туда и набраться опыта.

Фехтовальщица Ева Агамян
photo: courtesy of Fencing Federation of Georgia
Фехтовальщица Ева Агамян

У меня остался последний год в кадетах, а потом я буду юниором. И если я покажу результат, если попаду в восьмерку лучших на чемпионате мира или чемпионате Европы, то смогу поступить в любой американский университет бесплатно. Спортсменам такая возможность предоставляется. И тогда я смогу тренироваться в Америке. Но для того, чтобы показывать результат, надо куда-то ездить, а у нас пока такой замкнутый круг: нет результата, потому что никуда не ездим, никуда не ездим, потому что не показываем результат.

Фехтовальщица Ева Агамян
photo: courtesy of Fencing Federation of Georgia
Фехтовальщица Ева Агамян

- Почему не ездите?

- Хороший вопрос. Потому что в Грузии больше продвигают саблю, больше представляют на международных соревнованиях саблистов. Им больше делают сборы, к ним приглашают больше тренеров из-за границы: американцев, русских, узбеков, казахов, украинцев. Совсем недавно был просто огромный сбор только для саблистов. А шпага и рапира - на втором и третьем месте. Из-за этого у меня уже была такая мысль - переходить на саблю. Но что я зря 11 лет фехтовала на шпаге, чтобы потом перейти на саблю, потому что в Грузии ей больше уделяют внимание, когда во всем мире все оружия фехтования равны. Это я бы в Грузии исправила.

Фехтовальщица Ева Агамян
photo: courtesy of Fencing Federation of Georgia
Фехтовальщица Ева Агамян

- Что еще, с твоей точки зрения, в грузинском фехтовании не хватает?

- В Грузии должно проводиться больше сборов, соревнований, национальных чемпионатов. Даже при закрытых границах в эпоху пандемии (хотя спортсменов при разрешении от федерации пускают везде) можно было приглашать фехтовальщиков из соседних стран - Армении, Азербайджана, Турции. Потому что если ты хочешь какого-то результата от своих спортсменов, будь добр для этого что-то делать.

Фехтовальщица Ева Агамян
photo: courtesy of Fencing Federation of Georgia
Фехтовальщица Ева Агамян

- Твоя программа минимум на ближайшие годы.

- Я очень надеюсь, что с нового сезона я буду ездить на все соревнования и сборы. В планах, конечно же, чемпионат мира. Чемпионат Европы, университет, Америка, учеба, опыт, серьезные соревнования в юниорах и потом в старшей. А вообще я хочу и верю в то, что я буду фехтовать до последнего и потом открою свой клуб по фехтованию и буду тренировать детей. Но до всего этого мне сначала надо сделать свое имя, чтобы уже потом имя работало на меня.

Фехтовальщица Ева Агамян
photo: courtesy of Fencing Federation of Georgia
Фехтовальщица Ева Агамян

- И все же, что тебя так привлекло в фехтовании?

- Это чувство, когда ты фехтуешь, ни с чем нельзя сравнить. Это такой адреналин, который не сравнится даже с американскими горками. Когда я фехтую, я чувствую силу, даже превосходство. Когда я надеваю фехтовальную форму и беру в руку шпагу, я ощущаю какую-то невероятно сильную энергию, которая меня воодушевляет. Когда я проигрываю, то говорю себе: "Ну ты же не проиграла жизнь, ты проиграла всего бой. У тебя все еще впереди. Если ты сейчас не опустишь руки, потом тебе это воздастся". Так и происходит. Ведь если ты не собираешься идти до конца, то зачем вообще идешь?

Шпажистка из Грузии Ева Агамян
Photo: courtesy of Eva Agamyan
Шпажистка из Грузии Ева Агамян

Я очень люблю Грузию и люблю выступать за Грузию. У меня на форме на спине написана моя фамилия и три буквы - GEO, то есть Georgia. И флаги Грузии на костюме. Это очень круто. И я люблю фехтовать в Грузии. Здесь, в отличие от Украины, я чувствую большую силу - силу, с которой хочется действовать, совершенствоваться и идти вперед. И даже если я куда-то уеду и буду тренироваться в другой стране, я все равно всегда буду фехтовать за Грузию.

Теги:
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