"Вакцинация. Другого способа нет" - вирусолог из США

Доктор медицинских наук из США Михаил Фаворов уверен, что коронавирус все же родился в пробирках. По его мнению, без всеобщей вакцинации его не победить

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. В ряде стран бывшего СССР вводят карантинные ограничения из-за распространения новых штаммов коронавируса. Только вакцинация может остановить эту эпидемию. Об этом в интервью Sputnik рассказал американский эпидемиолог, инфекционист, доктор медицинских наук Михаил Фаворов.

"Единственный механизм остановить пандемию, не только эпидемию, а именно пандемию – это значит во многих странах, вакцинироваться. Никакого другого способа нет. Иначе переболеем все, в разных формах: кто-то перенесет болезнь легко, кто-то умрет. Но с вакциной вероятность тяжело заболеть и умереть практически равна к нулю", - уверен Михаил Фаворов.

Когда в регионе, стране или сообществе большое число вакцинированных, вирус, попадая из больного во внешнюю среду, все время натыкается на того, кто уже защищен, поясняет эпидемиолог. А мутация вируса происходит только во время болезни.

"И мутирует вирус по своей природе тысячи раз в день. Постоянно появляются новые вирусные частицы. Большинство из них не способны к размножению, но мутации в конце концов появляются такие, которые отличаются от предыдущих. И поэтому те, кто переболел, не защищены полностью. Мы знаем, что от 2 до 5% переболевают второй раз. Я знаю два случая уже переболевших три раза. Потому что если вы переболели классическим вирусом из Уханя, то велика вероятность, что вы легко заболеете индийским штаммом", - считает Фаворов.

В Индии огромное население, что обуславливает большое количество мутаций.

"Поэтому вирус будет все время находить тех, через кого можно пробиться – через низкие антитела у переболевших, через плохо ответивших на вакцину", - говорит эпидемиолог.

При этом он отмечает, что переболевший и вакцинированный человек находятся на совершенно разных позициях - вакцины защищают лучше, чем антитела после болезни. По его словам, он наблюдает этот эффект впервые, так же как в первый раз сталкивается "с искусственным вирусом, убежавшим из лаборатории".

"Вирус я назвал искусственным с точки зрения бытового понятия, потому что он скомбинирован из двух естественных вирусов, - поясняет эпидемиолог. - Был взят один вирус, поставлена специальная вставка, и другой вирус туда присоединен. Мы точно знаем, что три человека в лаборатории заболели (в китайском Ухане – ред.), что они не сообщали о своей болезни и попали в больницу, что они были на базаре, что у одного жена заболела и умерла. И это все было еще в конце октября (2020 года – ред.), но о вспышке было сообщено только в декабре", - возмущается доктор медицинских наук.

Фаворов уточняет, что корованирус все-таки можно назвать и естественным, поскольку он рекомбинант из двух естественных вирусов, COVID-19 не собран искусственно из нуклеотидов. Но получен искусственным путем в лаборатории, и, "к сожалению, недостаточная защита привела к тому, что люди заболели и вирус из нее утек".

В версии о происхождении коронавируса в уханьской лаборатории, по заверению эпидемиолога, нет никакой тайны. Еще в декабре 2020 года в китайской печати выходили статьи на эту тему, а коллега Фаворова, знающая китайский язык, переводила их. Да, Китай сейчас отрицает это, однако "вставка, которая имеет место в данном вирусе, не встречается ни в одном аденовирусе".

"Он что - с неба упал? Мы знаем точно, что над этой вставкой шла работа именно в этой лаборатории. Но с юридической точки зрения пока не будут получены журналы, в которых показано, что специально эта работа проводилась, пока не будут получены отчеты сотрудников лаборатории, утверждать это нельзя. А скоро людей этих уже и не найдешь. Китай отозвал первичный документ из публичного доступа, по которому можно было сделать выводы, сказав, что нужно кое-что поменять, и не вернул".

Может ли появиться такой мутант коронавируса, для которого антитела вообще не имеют значения? "Мы опасаемся этого", - говорит доктор. - Очень внимательно за этим следим, но пока такого нет".

В то же время Михаил Фаворов сделал прогноз, что к концу 2022 года граждане будут ходить без масок и вздохнут свободно. Но путь к этой свободе будет тяжелым и с ростом смертности, особенно в ближайшие пару месяцев. Поэтому нужна массовая вакцинация.