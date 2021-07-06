Генсек НОК Грузии: Игры в Токио будут адскими для спортсменов

Еще несколько недель назад судьба XXXII Летних Олимпийских игр в Токио была на волоске, все было туманно и неопределенно. Но точка поставлена - несмотря на сложную ситуацию в мире с пандемией COVID-19, столица "страны восходящего Солнца" примет Игры

До старта Олимпиады осталось чуть больше трех недель. Большинство сборных уже сформированы. Исключением не стала и команда Грузии, у которой на данный момент 35 лицензий.

О подготовке спортсменов, медальных ожиданиях, спецрегуляциях, связанных с коронавирусом, и о многом другом Sputnik Грузия пообщался с генеральным секретарем Национального олимпийского комитета Грузии – Эмзаром Зенаишвили.

Сейчас у Грузии 35 лицензий. Стоит ли ожидать увеличения этого числа?

- Можно сказать, что мы поставили точку. Больше лицензий мы не ожидаем. Есть возможность, но маловероятная, что мы получим еще одну лицензию в легкой атлетике. Но это уже зависит не от нас. Решение будет принимать Международная федерация легкой атлетики.

Больше "да" или больше "нет"?

- Скорее всего, мы ее не получим, но надежда умирает последней – а вдруг... Мало ли что бывает.

По сравнению с ОИ в Рио-де-Жанейро в Токио Грузия не будет представлена в некоторых видах спорта – гребля (Заза Надирадзе), прыжки на батуте (Люба Головина). Почему?

- К сожалению, наши спортсмены не прошли квалификацию. Каноист Заза Надирадзе выступает на дистанциях 100 и 200 метров, но эту дисциплину изъяли из программы ОИ, а на 1000 метров он не смог квалифицироваться. К сожалению, не прошла квалификацию и Люба Головина.

Очень сложный и неприятный вопрос – каковы медальные ожидания?

- Вы правы, это очень сложный вопрос. У нас в команде 35 спортсменов. Из них три Олимпийских чемпиона (Нино Салуквадзе – стрельба из пистолета, Лаша Талахадзе – тяжелая атлетика, Лаша Шавдатуашвили – дзюдо - ред.); шесть чемпионов мира разных времен (двое действующих); 15-16 – чемпионов Европы, призеров ОИ и чемпионатов мира. Сами видите – у нас очень серьезная и солидная команда по титулам. При этом каждый третий спортсмен имеет опыт выступления на ОИ. Средний возраст команды 26,5 года.

К сожалению, в нашей команде мало женщин – всего пять из 32 (Нино Салуквадзе, Этери Липартелиани, Татьяна Левицкая-Шуквани, Мариам Имнадзе, Саломе Пажава).

По составу у нас очень квалифицированная и титулованная команда. Сложно говорить о медальных ожиданиях. Хотелось бы выступить лучше, чем в Рио. Там мы завоевали семь медалей, из которых две золотые. Я думаю, что потенциал, мастерство, опыт и титулы позволяют нам надеяться на 10-12 медалей. Что касается золота – то две-три медали. Но при стечении обстоятельств, может быть и больше.

Есть какие-то конкретные ожидания?

- Могут "выстрелить" борцы. Про Талахадзе я вообще не говорю. Антон Плесной близок к медали. Любой из дзюдоистов может завоевать золото. О чем говорить, когда в составе есть Липартелиани и Шавдатуашвили. Многое будет зависеть от жеребьевки. Все дзюдоисты могут побороться за медали. Я не говорю, что золотые, но за места на подиуме – точно.

Аркания очень сильный каратист, Басилашвили может побороться за медали, Базадзе – уже очень опытный и профессиональный фехтовальщик.

Насколько серьезно ситуация с пандемией COVID-19 сказалась на подготовке спортсменов к ОИ?

- Это общая беда для всех спортсменов во всем мире. Мы не исключение. Кого-то она затронула чуть больше, кого-то чуть меньше, но коронавирус стал настоящей проблемой. Именно из-за пандемии у нас меньше участников олимпийской сборной, чем обычно. Если бы Игры проводились в прошлом году, как и планировалось, у нас было бы около 40 спортсменов – как обычно. Это наш потенциал, без учета игровых видов спорта. На сегодняшний день грузинский спорт не дает больше возможностей. Основное направление остается прежним – дзюдо, борьба и тяжелая атлетика.

Сейчас, самая главная проблема для нас – администрации, довести всех спортсменов до Токио в здравии. Это сложнейшая проблема. Произойти может все, что угодно. К примеру - у нас идет двухразовое тестирование перед отъездом. В Токио тоже будут тесты. Сейчас спортсмены тренируются на разных базах, в разных городах. Мало ли что может произойти. Наши тренеры, врачи, представители команд делают все для того, чтобы защитить спортсменов от различных недоразумений, чтобы не было никаких ЧП.

То есть никаких дополнительных контактов, например с представителями СМИ?

- Безусловно. Спортсмены прекрасно понимают, что сейчас любые контакты надо минимизировать и свести к нулю. Яркий пример – проходящий чемпионат Европы по футболу. Несмотря на все меры предосторожности, выявляются случаи заболевания коронавирусом у футболистов. Вы представляете, какого уровня там контроль? Тем не менее фиксируются случаи COVID-а. От этого никто не застрахован – мы не знаем, что будет. Но мы максимально стараемся, чтобы команда в полном здравии добралась до Токио.

В СМИ неоднократно появлялись сомнения о целесообразности проведения ОИ...

- Все подобные разговоры нужно оставить в стороне. Олимпиада проводится и точка. Мы сомневались, пройдут не пройдут, но окончательное решение же принято. Мы едем на Игры - и это самое главное. Пусть с опозданием на один год, но ОИ-2020 состоятся.

А дух Олимпиады?

- Игры в Токио будут сложнейшими. Они не станут праздником спорта ни для самих атлетов, ни для болельщиков. Как мне кажется, завоевать золото или стать призером в Токио будет в два раза сложнее, чем на любой другой Олимпиаде.

Можно сказать, что Игры в Токио, в первую очередь, для спортсменов?

- Безусловно. На предстоящих Играх, в первую очередь, учтены интересы спортсменов. Они готовились четыре года, потом еще один год. Жизнь спортсмена, профессионального спортсмена с высшими достижениями, недолговечна – всего несколько лет. Решение о проведении ОИ принималось очень долго. Население Японии, врачи Японии сильно протестовали против проведения ОИ. Мое личное мнение - нас спас чемпионат Европы по футболу. ЕВРО-2020 стал показателем того, что даже в условиях пандемии можно провести крупный турнир.

Уже известно о регуляциях на месте?

- В Японии очень сложное положение. Если сказать, что условия приема, размещения, пребывания будут жесткими – это ничего не сказать. Это просто ужас. Нам сказали: "Если у вас будет контакт с местным населением – мы вас отправим домой". Представители оргкомитета Игр уже сейчас требуют от нас буквально поминутного плана пребывания наших спортсменов на Играх: куда они пойдут, что будут смотреть, где и когда будут питаться, когда будут давать пресс-конференции и т.д. И мы должны четко следовать данным инструкциям. Это будут адские игры для спортсменов и для всех присутствующих.

На этом фоне церемония открытия состоится?

- Да, состоится, но в рамках четкого регламента и рекомендаций, связанных с COVID-19 – соблюдение дистанции, никаких, даже минимальных, отклонений от протокола. Вот вам сказали идти прямо и повернуть через 50 метров налево – значит, так и надо будет делать. Одним словом - шаг влево, шаг вправо...

Но я должен отметить, что японцы все равно молодцы. При таких сложных условиях провести Игры – очень непросто. Только спортсменов будет порядка 12 тысяч. А еще представители делегаций.

Когда сборная Грузии отправится в Токио?

- Здесь тоже есть определенные проблемы, потому что Япония находится достаточно далеко. Мы вынуждены отправлять нашу команду (32 атлета и около 38 членов делегации) в шесть потоков. Дело в том, что мы обязаны быть в Олимпийской деревне за пять дней до старта соревнований. Раньше – нельзя. На любых прошлых Играх проблем не было – заказывали чартер и летели. То есть сейчас отдельно полетят дзюдоисты, отдельно борцы и т.д.

Первая группа, администрация, полетит уже 14 июля. Предварительно мы должны сдать два теста – 9 и 10 числа. Последний поток нашей команды отправится в Токио 26 числа. Там будут те спортсмены, выступления которых пройдут в августе.

А как же акклиматизация?

- Это еще одна проблема, потому что шесть дней для акклиматизации очень мало. Можно было бы приехать в Японию пораньше. Но дело в том, спортсмены могут находиться только в Олимпийской деревне. Нельзя остановиться на какой-нибудь спортивной базе или в Токио. Нет – это запрещено. Так что мы, в прямом смысле, попадаем с корабля на бал.

Как к таким регуляциям относятся сами спортсмены?

- Для спортсменов это очень сложно, в первую очередь, психологически. За время их пребывания на Играх, у каждого из них возьмут 7-8 тестов. Все время будешь находиться в напряженном ожидании: "а вдруг тест окажется положительным?" Это дополнительные переживания и стресс.

Уже известно, кто будет знаменосцем сборной Грузии?

- 10 июля у нас состоится заседание исполкома Национального Олимпийского комитета, на котором мы утвердим нашего знаменосца. Это будет достойный кандидат. Нам есть, из кого выбрать. Но точно могу сказать, что это не будет борец, потому что они прилетят в Токио позже. Так что придется выбирать из тех, кто отправится в Японию в первом потоке.

Если в Токио все обойдется без проблем, без ЧП, без недоразумений – это уже будет достижением. Потому что проблема номер один – как довезти ребят в целости и сохранности до Олимпийской деревни. А там уже будет легче.