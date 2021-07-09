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Главный тренер сборной Грузии по тяжелой атлетики Георгий Асанидзе

Георгий Асанидзе: тяжелоатлеты на Олимпиаде рассчитывают на две медали

Georgian Weightlifting Federation / FB
Интервью
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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (15)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/interview/20210709/252267817/Georgiy-Asanidze-tyazheloatlety-na-Olimpiade-rasschityvayut-na-dve-medali.html

Спортивный корреспондент Sputnik Грузия взял эксклюзивное интервью у главного тренера сборной Грузии по тяжелой атлетике о планах на Олимпийские игры

На Олимпийских играх в Токио сборную Грузии представят четыре тяжелоатлета: Шота Мишвелидзе (-61 кг), Гога Чхеидзе (-67 кг), Антон Плесной (-96 кг) и Лаша Талахадзе (+109 кг).

О том, как проходит подготовка грузинской команды к предстоящим Играм, Sputnik Грузия пообщался с главным тренером сборной Георгием Асанидзе - олимпийским чемпионом 2004 и бронзовым призером Игр 2000, чемпионом мира 2001 и трехкратным чемпионом Европы.

Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Грузии Эмзар Зенаишвили
photo: Georgian National Olympic Committee / FB
Генсек НОК Грузии: Игры в Токио будут адскими для спортсменов

Как в условиях пандемии проходит подготовка наших спортсменов к ОИ в Токио?

- Это большая проблема не только для нас, но и для всех спортсменов. Осталось всего несколько дней, и мы хотим использовать максимально профессионально. Мы работали очень интенсивно, почти без перерывов. Были на сборах, естественно с необходимыми регуляциями. Но в общем, могу сказать, что команда хорошо готова к Играм.

Есть какие-нибудь конкретные ожидания?

- Да, мы рассчитываем на две медали. Конкретизировать ничего не буду – соревнования все покажут.

Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе на Кубке мира
photo: Georgian Weightlifting Federation / FB
Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе на Кубке мира

Могу предположить, что речь идет о Лаше Талахадзе и Антоне Плесном

- Ну да, на сегодняшний день так и есть. У других ребят тоже есть минимальные шансы, но не могут же все завоевать медали. В любом случае, мы сделали большой шаг в развитии тяжелой атлетики, и за это я очень благодарен ребятам. Они поддержали наши планы, и поэтому у нас есть такие результаты.

Тяжелоатлет Антон Плесной
photo : Georgian Weightlifting / FB
Тяжелоатлет Антон Плесной

На ОИ в Рио-де-Жанейро за Грузию выступала Анастасия Готфрид. Она не прошла квалификацию или завершила карьеру?

- Спасибо за этот вопрос. Настя два года назад родила ребенка, мальчика, и взяла небольшую паузу в профессиональной карьере. Она не тренировалась и пропустила квалификационные соревнования. У нее прекрасная семья, и мы с нетерпением ждем ее возвращения, чтобы она смогла выступить на следующих Олимпийских играх.

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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (15)
Теги:
Лаша Талахадзе, Токио, Олимпийские игры, Грузия

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