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Участник Олимпиады в Токио боксер Эскерхан Мадиев

Боксер из Грузии: выступать на Олимпиаде – это большая ответственность

photo: Boxing Federation Of Georgia / FB
Интервью
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Грузия на Олимпиаде в Токио (18)
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Sputnik Грузия
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия побеседовал с боксером Эскерханом Мадиевым, который поборется за медали Олимпиады в Токио

С момента своей независимости, Грузия всегда была представлена боксерами на Олимпийских играх. Больше всего их было в Атланте (1996) – пятеро. Потом число стало сокращаться, и на прошлых Играх в Рио-де-Жанейро Грузия, впервые в истории, вообще не была представлена в этом виде спорта.

Ошибки прошлого были учтены, и в нынешнем олимпийском цикле все сложилось наилучшим образом. В Токио поедут три боксера из Грузии: Сахил Алахвердов (-52 кг), Эскерхан Мадиев (- 69 кг) и Георгий Харабадзе (-75 кг).

О подготовке к Играм и медальных ожиданиях Sputnik Грузия пообщался с Эскерханом Мадиевым.

Лицензию на ОИ вы завоевали на международном турнире в Париже, выйдя в ¼ финала. Ваши первые эмоции от осознания, что едете на Олимпиаду?

- Еще перед началом турнира я знал, вернее, я интуитивно чувствовал, что обязательно получу лицензию. Я понимал, что готов выступить на ОИ.

Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Грузии Эмзар Зенаишвили
photo: Georgian National Olympic Committee / FB
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А как отреагировали ваши домашние?

- Все были рады и поздравляли. Было столько звонков, что в один момент пришлось даже выключить телефон. К тому же, на Олимпиаду попал и мой двоюродный брат – Тамерлан Башаев. Он выступает за сборную России по дзюдо. Так что у нас получилось большое празднование. Правда, только по телефону.

На прошлой Олимпиаде Грузия осталась без бокса – никто не сумел завоевать лицензию. Сейчас в Токио едут сразу три спортсмена. Груз ответственности не давит?

- Это большая ответственность. Вся страна смотрит, переживает – это, безусловно, не так просто.

Ваш тренер сказал, что делать прогноз очень сложно. И все же – ваши личные ожидания от Игр.

- Предсказать результаты на Олимпиаде очень непросто. Там собираются лучшие спортсмены, каждый из которых способен показать себя с лучшей стороны. Тем более, для меня это первые Игры, так что я затрудняюсь дать ответ.

На сколько пандемия COVID-19 внесла серьезные коррективы в процесс подготовки к ОИ?

- Я могу сказать, что все регуляции и ограничения мне даже помогли. Когда не было турниров, большое количество времени удавалось уделять тренировкам и целенаправленно готовиться к квалификационным соревнованиям.

Олимпийская сборная Грузии
photo : press-service of the Government of Georgia
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Как сейчас проходит подготовка?

- Перед отъездом в Токио у нас пройдут заключительные сборы в Боржоми, на которых мы будем выходить на пик формы. А до этого был более не менее свободный график с тренировками по полтора-два часа в день. Больших нагрузок не было, чтобы не изнурять организм перед сборами.

На какое число запланирован ваш отлет в Токио?

- Мы вылетаем 17 числа, а соревнования начинаются 23. Так что у нас почти неделя на адаптацию и акклиматизацию. Надеюсь, этого времени хватит.

Как в целом изменился бокс, ну скажем, за последние лет 20-30?

- Достаточно сильно изменился – техникой, физической подготовкой. Любой вид спорта развивается, и бокс не исключение. С уверенностью можно сказать, что сейчас совсем другой бокс. Он стал сложнее. Мы выступаем без шлемов, по очкам и попаданиям ничего не дают. Сейчас спортсмен должен боксировать все три раунда. Так что это очень непросто.

По словам главного тренера сборной Грузии по боксу Бежана Чичинава, если кто-то из его подопечных завоюет бронзовую медаль на предстоящей Олимпиаде – это будет отличным результатом. Нам остается лишь пожелать удачи спортсменам и надеяться, что прогноз Чичинава оправдается.

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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (18)
Теги:
бокс, Токио, Олимпийские игры, Грузия

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