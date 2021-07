Боксер из Грузии: выступать на Олимпиаде – это большая ответственность

С момента своей независимости, Грузия всегда была представлена боксерами на Олимпийских играх. Больше всего их было в Атланте (1996) – пятеро. Потом число стало сокращаться, и на прошлых Играх в Рио-де-Жанейро Грузия, впервые в истории, вообще не была представлена в этом виде спорта.

Ошибки прошлого были учтены, и в нынешнем олимпийском цикле все сложилось наилучшим образом. В Токио поедут три боксера из Грузии: Сахил Алахвердов (-52 кг), Эскерхан Мадиев (- 69 кг) и Георгий Харабадзе (-75 кг).

О подготовке к Играм и медальных ожиданиях Sputnik Грузия пообщался с Эскерханом Мадиевым.

Лицензию на ОИ вы завоевали на международном турнире в Париже, выйдя в ¼ финала. Ваши первые эмоции от осознания, что едете на Олимпиаду?

- Еще перед началом турнира я знал, вернее, я интуитивно чувствовал, что обязательно получу лицензию. Я понимал, что готов выступить на ОИ.

А как отреагировали ваши домашние?

- Все были рады и поздравляли. Было столько звонков, что в один момент пришлось даже выключить телефон. К тому же, на Олимпиаду попал и мой двоюродный брат – Тамерлан Башаев. Он выступает за сборную России по дзюдо. Так что у нас получилось большое празднование. Правда, только по телефону.

На прошлой Олимпиаде Грузия осталась без бокса – никто не сумел завоевать лицензию. Сейчас в Токио едут сразу три спортсмена. Груз ответственности не давит?

- Это большая ответственность. Вся страна смотрит, переживает – это, безусловно, не так просто.

Ваш тренер сказал, что делать прогноз очень сложно. И все же – ваши личные ожидания от Игр.

- Предсказать результаты на Олимпиаде очень непросто. Там собираются лучшие спортсмены, каждый из которых способен показать себя с лучшей стороны. Тем более, для меня это первые Игры, так что я затрудняюсь дать ответ.

На сколько пандемия COVID-19 внесла серьезные коррективы в процесс подготовки к ОИ?

- Я могу сказать, что все регуляции и ограничения мне даже помогли. Когда не было турниров, большое количество времени удавалось уделять тренировкам и целенаправленно готовиться к квалификационным соревнованиям.