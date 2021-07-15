Грузинский онкохирург в Москве, трансплантация печени и чудеса в медицине

Рубрика "Грузины за рубежом" знакомит с живущим в Москве молодым и успешным онкохирургом Дмитрием Ахаладзе, который достойно продолжает дело отца, известного онкохирурга Гурама Ахаладзе

Дмитрий окончил Московскую медицинскую академию имени Сеченова. Рабочий опыт приобрел в Московском научном центре и Научном центре трансплантологии имени академика Шумакова. Сегодня Дмитрий Ахаладзе успешно работает в такой сложной, специфической отрасли как трансплантация печени и детская онкохирургия. Является автором книги "Трансплантация печени у детей". Ниже он рассказывает о своем профессиональном пути и жизни.

photo: courtesy of Dmitri Akhaladze Дмитрий Ахаладзе

- Сразу же хочу спросить: если бы не фактор отца, успешно работающего в этой сфере, вы выбрали бы эту профессию?

- Если коротко – не знаю. Возможно, если бы не отец и дедушка, мое решение в выборе профессии не было бы таким твердым. Отец с раннего детства для меня был примером для подражания, всегда хотел быть на него похожим. Поэтому решение стать хирургом принял чуть ли не в три года. Я был еще совсем маленьким, когда знал, что мой дед Герман Ахаладзе – известный хирург.

photo: courtesy of Dimitri Akhaladze Хирург Герман Ахаладзе

- Школу окончили в Москве?

- Да, московскую 35-ую школу, которая ориентирована на медицинские институты. А первые два класса проучился в Тбилиси, в 55-ой школе. Мама часто повторяет, что среда определяет сознание, и я с ней полностью согласен. Думаю, мне очень повезло в том, что у меня была возможность общаться с достойными людьми – как в Москве, так и в Тбилиси. От семьи мне передались вера, ощущение счастья и радости, и те ценности, к которым меня приобщили родители.

photo: courtesy of Dmitri Akhaladze Дмитрий Ахаладзе на операции

- Ваша профессиональная карьера в 35 лет успешно состоялась. Какой путь вами пройден?

- Спасибо, но надеюсь, что этот путь мной еще не до конца пройден. Чтобы сформироваться полноценным профессионалом, я прошел традиционные этапы – дежурства в период учебы в институте, в хирургии участие дважды в неделю в плановых операциях по трансплантации печени и т.д. Проведенные операции, часть пациентов которых были детьми, успехи и неудачи, полученный опыт убедили меня, что трансплантация органов – это то, чему я хочу посвятить всю свою жизнь и ради чего стоило появиться на этот свет.

photo: courtesy of Dimitri Akhaladze Радость победы - малыш прошел труднейший путь лечения и уже здоров

Затем я увлекся сферой онкологии как среди взрослых, так и детей. Нетрадиционным было лишь то, что мое профессиональное формирование в хирургии началось с более сложного – с трансплантации.

- Чему конкретно вам довелось научиться на пути вашего профессионального развития?

- Почти всему я научился именно в тот период. Это трансплантация среди взрослых и детей, преимущественно, родственная и трупная трансплантация, трансплантация поджелудочной железы с печенью и без нее, трансплантация тонкой кишки и легкого. Еще будучи студентом, я глубинно изучал онкохирургию печени, желчных протоков и поджелудочной железы - взрослых и детей. Это мне представлялось очень важным.

photo: courtesy of Dmitri Akhaladze Дмитрий Ахаладзе

- В чем, по-вашему, вам повезло?

- К моменту, когда я увлекся онкологией, у меня уже был накоплен опыт работы с тяжелыми хирургическими пациентами. Что касается везения, то на протяжении профессионального пути мне удивительно везло с педагогами. Хочу их перечислить: Сергей Готье, Эдуард Ким, Мкртич Карапетян, Ян Моисюк, Михаил Давыдов и главное – отец Гурам Ахаладзе.

photo: courtesy of Dimitri Akhaladze Дмитрий Ахаладзе с академиком Сергей Готье

- С какой основной задачей вы справились на данном этапе?

- Следует отметить, что использование знаний, накопленных в хирургии взрослых пациентов, себя оправдало с детьми. В частности, наши успехи в случаях опухолей печени уникальны в масштабах всего мира. Результаты, для достижения которых трансплантация печени считалась неминуемой, сегодня стали возможны путем лишь резекции. Часть таких операций мы уже производим лапараскопическим методом. Между тем, еще в недавнем прошлом это считалось непредставимым. В период работы в трансплантологии я издал серьезный труд – большую книгу о трансплантации печени у детей. Это для меня означало примерно то же, что для музыканта выпуск собственного диска.

photo: courtesy of Dmitri Akhaladze Книга Дмитрия Ахаладзе "Трансплантация левого латерального сектора печени детям"

- Что необходимо для достижения полноценного результата лечения в детской онкологии?

- Для формирования полноценной онкологической службы необходимы совместные усилия очень многих специалистов, в частности, детских онкологов, хирургов, анестезиологов, реаниматологов. А также очень большое значение имеет фактор пациентов и их родителей. Для достижения желаемого результата необходимо, чтобы пациенты и врачи говорили на одном языке и тем самым, в определенной мере, друг другу помогали.

- Насколько обнадеживающей является статистика?

- В случае оказания детям правильной помощи число излеченных пациентов, больных опухолями, составляет примерно 85 %, что явно является хорошим результатом. Сегодня мы уже обладаем соответствующими знаниями и практическим опытом, чтобы в будущем достичь еще лучших показателей.

photo: courtesy of Dmitri Akhaladze Врач Дмитрий Ахаладзе

- Какова ваша жизнь без докторского халата?

- Я настолько погружен в свою работу, что на жизнь без халата времени почти не остается. Что касается личной жизни, то у меня замечательная семья и две очаровательные дочери, еще чудесные друзья, с которыми в свободные от работы редкие моменты я приятно провожу время.

- Вы как врач верите в чудеса?

- В моей практике было много интересных, необычных случаев. Конкретные вспомнить сейчас не могу, но главное, что за эти годы я убедился в одном: по милости Божьей, чудеса в медицине происходят постоянно.