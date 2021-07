Пловчиха из Грузии: пока не сяду в самолет, не поверю, что еду на Олимпиаду

Начиная с Олимпиады в Сиднее в 2000 году, Грузия неизменно была представлена в плавании. Правда, в основном, доминировали мужчины, и только двум девушкам удалось квалифицироваться на главные игры четырехлетия. На ОИ в Пекине в 2008 году Грузию представляла Анна Сальникова (100 метров на спине), а на прошлых Играх в Рио-де-Жанейро (2016) в этой же дисциплине выступала Теона Босташвили.

И вот теперь их стало трое. На Олимпиаде в Токио на дистанции 100 метров вольным стилем выступит 20-летняя Мариам Имнадзе, с которой удалось пообщаться Sputnik Грузия.

Вы получили лицензию на ОИ пройдя все необходимые этапы квалификации или по квоте?

- Я очень много лет мечтала попасть на Олимпийские игры, но пока жила в России, даже представить себе не могла, что это когда-нибудь произойдет. Сами понимаете, в России конкуренция значительно выше, чем в Грузии. А когда я уже переехала в Грузию, то все силы бросила на то, чтобы попасть на ОИ. Но, к сожалению, завоевать лицензию через квалификацию я не смогла. Как, впрочем, и другие пловцы.

Причина?

- Пандемия и регуляции связанные с ней. Бассейны работали нерегулярно, какое-то время они вообще были закрыты. Отсутствие должного количества соревнований. Поэтому обе лицензии в плавании мы получили по квоте.

Начинали вы в России, а представляли страну на международных соревнованиях?

- Нет, за Россию я не выступала. Я дважды участвовала в чемпионатах России, но я конкретно представляла Москву. А так, в основном, на соревнованиях я представляла клуб "Самбо-70", в котором я тренировалась с самого начала и до того момента, пока не переехала в Грузию.

А чемпионаты мира в Китае в 2018 и в Южной Корее в 2019?

- На этих мировых первенствах я представляла Грузию. Да и вообще, на всех международных соревнованиях я выступала исключительно за Грузию.

Генсек НОК Грузии: Игры в Токио будут адскими для спортсменов >>

Какими были первые ощущения от осознания того, что попали на ОИ?

- Олимпиаду в Токио я ждала еще прошлым летом, и тогда у меня было больше эмоций. А сейчас, когда вся эта ситуация затянулась, я до сих пор не могу поверить, что еду на ОИ. Очень странные ощущения (смеется). Мне кажется, что окончательно прочувствовать момент я смогу тогда, когда сяду в самолет. Пока все это какое-то ненастоящее.

Нет определенного чувства обиды, что дебютная дла вас Олимпиада получится скомканной из-за пандемии? В привычном понимании это не будет праздник спорта.

- Отличный вопрос. Безусловно, очень обидно. Настоящая атмосфера Олимпийских игр теряется, но я считаю, что мы едем, в первую очередь, показывать результат. Так что ничего страшного. Какими бы ни были ОИ, я хочу получить от этих соревнований все, что только можно.

Некоторые грузинские олимпийцы высказали мнение, что самоизоляция, отсутствие международных турниров в 2020 году положительно сказались на их подготовке к ОИ. Как на вас повлиял коронавирусный сезон?

- Морально было очень тяжело и непросто. Можно сказать, что опустились руки. Плавание такой вид спорта, когда очень нужен бассейн. Естественно, в зал мы тоже ходим, но это не сравнится с работой в воде. С одной стороны, было хорошо – я отдохнула от плавания, но шесть месяцев отдыха – это уже чересчур.

То есть из-за регуляций вы полгода были без бассейна?

- Сначала бассейны закрыли на четыре месяца. Потом их открыли, и мы начали потихоньку входить в режим. Но потом опять на какое-то время лишились воды. Так что да, почти полгода пришлось быть на суше.