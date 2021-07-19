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Главный тренер сборной Грузии по боксу Бежан Чичинава и боксеры-олимпийцы

Тренер сборной Грузии по боксу: бронза на Олимпиаде будет успехом

photo : courtesy of Boxing Federation Of Georgia / FB
Интервью
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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (24)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/interview/20210719/252362957/Trener-sbornoy-Gruzii-po-boksu-bronza-na-Olimpiade-budet-uspekhom.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия побеседовал с тренером Бежаном Чичинава, воспитанники которого поборются за медали Олимпиады в боксе

С того момента, когда Грузия стала независимо выступать на Олимпийских играх, в составе команды неизменно присутствовали боксеры. Больше всего их было в Атланте (1996) – пятеро. Потом число стало сокращаться, и на прошлых Играх в Рио-де-Жанейро Грузия вообще не была представлена в этом виде спорта.

На этот раз все сложилось наилучшим образом, и в Токио поедут три боксера из Грузии: Сахил Алахвердов (-52 кг), Эскерхан Мадиев (- 69 кг) и Георгий Харабадзе (-75 кг).

О своих подопечных, предстоящих Играх и ожиданиях Sputnik Грузия рассказал главный тренер сборной Грузии по боксу Бежан Чичинава.

В Грузии бокс всегда был популярен, но был определенный провал, и на прошлой Олимпиаде мы остались без лицензий. За счет чего вновь удалось добиться успеха?

- Очень хорошую работу провела федерация бокса Грузии и, в частности, ее президент Давид Циклаури. Он создал все необходимые условия для того, чтобы мы могли плодотворно работать. Были осуществлены все планы и задачи, которые я перед ним ставил. Он всегда был рядом с нами и помогал абсолютно во всем.

Участник Олимпиады в Токио боксер Эскерхан Мадиев
photo: Boxing Federation Of Georgia / FB
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Что касается непосредственно боксеров, то мы обновили команду. У нас сейчас новое поколение, которое мы ведем с раннего возраста. Мы долго обкатывали этих ребят и добились желанного результата. Работа шла по правильному пути, и мы смогли реализовать все планы.

Все ребята, которые завоевали олимпийские лицензии - неоднократные призеры молодежных чемпионатов Европы. Сейчас у них такой возраст, от 22 до 24 лет, когда надо давать результаты и показывать свой максимум на взрослом уровне. Могу сказать, что у нас молодая команда. В команде нет никого, чей возраст превышал бы 22 года.

Чаще всего грузинские атлеты завоевывают на ОИ медали в профилированных видах спорта: дзюдо, борьба, тяжелая атлетика. Есть ли у наших боксеров шансы? Какой результат вы будете считать приемлемым?

Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Грузии Эмзар Зенаишвили
photo: Georgian National Olympic Committee / FB
Генсек НОК Грузии: Игры в Токио будут адскими для спортсменов

- Если говорить откровенно, то я всегда предпочитаю давать трезвые прогнозы и не говорить лишнего. Бокс – это такой вид спорта, где очень сложно предсказать результат. Когда ты выполняешь свою работу планомерно, постепенно движешься к цели, сложно сразу дать результаты. Бокс очень сильно развился в мире, и нельзя сказать, что есть какие-то ярко выраженные лидеры. Сейчас ситуация такая, что от трех до пяти боксеров в одной весовой категории могут потягаться за медали. Поэтому я думаю - если мы возьмем бронзовую медаль, для данного этапа это будет хорошее достижение. Будем бороться до конца, но наша цель – медаль.

Какое состояние у ребят?

- Они хорошо подготовлены функционально. Психологически мы с ними еще поработаем. Но они боксируют не первый год, так что они знают, что делать. Они все молодые, настойчивые, голодные до побед. Я очень на них надеюсь.

Как сильно на процесс подготовки спортсменов повлияла пандемия коронавируса

Главный тренер сборной Грузии по тяжелой атлетики Георгий Асанидзе
photo: Georgian Weightlifting Federation / FB
Георгий Асанидзе: тяжелоатлеты на Олимпиаде рассчитывают на две медали

- Естественно, пандемия сказалась на подготовке не только грузинских спортсменов. Все от нее пострадали. Но в 2020 году мы не прекращали тренироваться, и в этом заключалась поддержка нашей федерации. Мы постоянно проводили сборы, тренировочный процесс не прекращался. И, как мне кажется, такой подход себя оправдал. У нас постоянно были спарринги, ребята находились в конкуренции между собой. Ни один из наших боксеров, если так можно выразиться, не застоялся.

При этом мы очень строго выполняли все необходимые регуляции, чтобы не подхватить коронавирус.

Работа и дисциплина дали свои плоды?

- Безусловно. Где есть дисциплина и правильно поставлена работа, там обязательно будет результат. По-другому не получится.

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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (24)
Теги:
Токио, бокс, Олимпийские игры, Грузия

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