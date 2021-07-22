Антон Плесной: "Хочу поднимать флаг Грузии – это моя вторая Родина"

На прошлой Олимпиаде в Рио-де-Жанейро грузинские тяжелоатлеты завоевали две медали. Лаша Талахадзе (+109 кг) стал Олимпийским чемпионом, а Ираклий Турманидзе в этой же весовой категории стал бронзовым призером

В Токио выступят четыре грузинских штангиста – Шота Мишвелидзе (-61 кг), Гога Чхеидзе (-67 кг), Антон Плесной (-96 кг) и Лаша Талахадзе (+109 кг). По словам главного тренера сборной Грузии по тяжелой атлетике Георгия Асанидзе, на предстоящих Играх Грузия вновь рассчитывает завоевать две медали.

Sputnik Грузия пообщался с одним из претендентов на подиум в Токио – Антоном Плесным.

Как вы себя ощущаете и как оцениваете свою форму в преддверии ОИ?

- Подготовка проходит достаточно хорошо. Сборная предоставляет все условия для того, чтобы тренироваться в полную силу. В принципе, все идет по плану. Я думаю, уже ближе к Токио, я выйду на пик своей формы.

До игр вы показывали отличные результаты – ваши ожидания на ОИ?

- На данный момент, я рассчитываю на медаль. Но какая это будет медаль – решит помост.

Где вы проходили сборы?

- Мы тренировались в Душети, а до этого у нас были сборы в Сачхере и Бакуриани. Причем в Бакуриани мы были на высоте 1800 метров, а сейчас плавно спускались.

Как запланирована у вас акклиматизация для выступления в Токио?

- Мы полетели в Японию 18 июля. Считаю, что это хорошая дата. Дело в том, что мое выступление состоится 31 июля и у меня будет 12 дней до выхода на помост. Этого вполне достаточно, чтобы успеть пройти акклиматизацию и потренироваться в тех условиях, в каких мне предстоит выступать.

Как пандемия COVID-19 сказалась на вашей подготовке к Играм и на прошедшем сезоне в целом?

- Почти год пришлось просидеть дома. Были даже моменты, когда тренировался в собственной квартире, но я понимал – Олимпиада состоится в следующем году. Я не прекращал тренировки ни на один день, ни разу не опустил руки. Было сложно, были даже определенные финансовые затруднения, но я понимал, к чему я иду. Я целенаправленно готовился к Олимпийским играм. И то свободное время, которое у меня появилось из-за пандемии, позволило мне подготовится к ОИ еще лучше. Поэтому можно сказать, что карантин, вызванный коронавирусом, положительно сказался на моей подготовке.

На прошлой Олимпиаде сборную Грузии представляла Анастасия Готфрид из Украины. На этой – вы. Как вы оказались в сборной Грузии?

- Все началось с того, что у меня были определенные проблемы в сборной Украины. Я начал подыскивать страну, которая бы меня приняла и предоставила соответствующие условия для тренировок, которую я смог бы достойно представлять на международных соревнованиях. Было несколько предложений из разных стран. К тому моменту Анастасия, которая является дочерью моего тренера, уже несколько лет выступала за сборную Грузии, и я сделал свой выбор. Я знал что в Грузии будут на 100 процентов хорошие условия, что все будет хорошо. К тому же Грузия была мне ближе, чем все остальные страны, от которых поступили предложения.

Photo: сourtesy of Anastasia Gotfrid Чемпионка Мира по тяжелой атлетике Анастасия Готфрид

То есть, прежде чем принять решение, вы общались и с Анастасией?

- Конечно. Как я уже сказал – ее отец это мой тренер. Поэтому здесь все взаимосвязанно. Он мне дал на выбор несколько стран, которые готовы были меня принять. Но я понимал, что самые лучшие условия будут в Грузии.

Как проходит общение спортсменов в сборной Грузии? Поступают ли какие-нибудь советы от Лаши Талахадзе?

- Мы с ним отлично общаемся, дружим. Да и, в принципе, как и со всей сборной. Георгий Асанидзе создал не сборную, а семью, которая старается всячески друг другу помогать. Мы постоянно находимся в контакте. Поэтому Лаша не исключение – он как все. Если кому-то нужна помощь или совет – каждый из нас готов прийти на выручку и оказать необходимую помощь.

Немного провокационный вопрос – на фоне успехов за сборную Грузии, нет какой-то неудовлетворенности, что на подиуме вы могли бы стоять с украинским флагом?

- Вы знаете, у меня нет какого-то предвзятого отношения к Украине. Я люблю Украину, я люблю Грузию, я люблю свой край Донбасс. Просто так получилось, что я, возможно, выбрал для себя еще одну Родину, за которую мне хочется выступать, чей флаг хочется поднимать и гордиться выступлениями за эту страну. На данный момент в Украине этого нет.

Я понимаю – Грузия дает мне многое. Я в ответ делаю все возможное, чтобы завоевать для этой страны лучшие медали.

При благоприятных условиях вы останетесь в сборной Грузии?

- Конечно. По моим ощущениям, если будет позволять здоровье, если не будет травм, если я буду конкурентоспособным – то я буду выступать за сборную Грузии, пока будут позволять силы.

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