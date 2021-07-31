Американская мечта, которая сбылась в 23 года, и Грузия как страна мечты

На примере этого молодого человека еще раз убеждаешься: мечты – для того, чтобы в один прекрасный день сбыться. Американской мечтой он "заболел" еще в детстве. В Тбилиси окончил школу на золотую медаль, затем учился на факультете международных отношений. Чтобы утвердиться в другой стране, решил изучить правовую систему и законодательство США и для этого поступил на юридический факультет.

Старт его американских успехов произошел в 23 года, и сегодня он – генеральный менеджер известной американской страховой компании. Впереди большой путь и мечта, которая на сей раз связана с родной страной. На будущее намерен инвестировать в образование детей, проживающих в регионах Грузии. Будем надеяться, что он воплотит и эту цель…

photo: courtesy of Giorgi Gogidze Георгий Гогидзе

– Добившись успеха, кому первым в Грузии вы хотели о нем сообщить?

– Поскольку семья моя в Америке, то хотел обрадовать в Грузии дедушку и бабушку, которые внесли в мое воспитание большую лепту.

– О вас говорят, что вы добились успеха очень рано. Как вы сами считаете, для успеха 23 года – рано?

– Если человек, вкладывая труд и силу воли, день и ночь работает для того, чтобы достичь намеченной цели, то он обязательно добьется желаемого результата.

Хочу в двух словах объяснить, в какой компании я работаю. Это компания по страхованию жизни (American Income Life), которая ежегодно получает свое место в журнале Forbes как одна из ведущих. В последнюю четверть 2020 года я был удостоен здесь титула лучшего агента. А в течение шести месяцев получил повышение – позицию генерального менеджера компании.

photo: courtesy of Giorgi Gogidze Георгий Гогидзе

– Многие могут не знать, что вы сын живущего в Америке известного певца Гогиты Гогидзе. Какова роль отца в вашем успехе?

– В моей жизни он играет особую роль. Отец – настоящий пример того, как жить честно и достойно, чтобы заслужить уважение и признание людей. Он пользуется большим авторитетом в обществе – благодаря своим личностным качествам и деятельности. Разумеется, его поддержка многое значит, хотя я сторонник того, что жизненный путь каждый должен проходить сам, самостоятельно.

– Можно ли считать, что в достижении американской мечты семья, которая обосновалась в США, была своеобразным стимулом?

– Поддержка семьи много значит, и, понятно, это был стимул, хотя в США профессионализм и качество выполнения работы – самое главное. Соответственно, инвестированное во все это время, образование и труд стали большим определяющим фактором.

photo: courtesy of Giorgi Gogidze Георгий Гогидзе

– Какую школу вы окончили в Тбилиси?

– 24-ю публичную школу. На золотую медаль. Все без исключения преподаватели сыграли огромную роль в моем личностном развитии. В школе была на редкость теплая, уютная и дружественная обстановка. Хочу каждому педагогу отсюда выразить свое глубокое уважение и передать привет.

– В Грузии пока что нова традиция страховой системы и, соответственно, доверия к ней немного. С чего бы вы начали здесь работу, какие шаги предприняли бы первыми?

– Да, действительно, в Грузии культура страхования жизни пока только-только набирает силу. Потому следует разработать поэтапный план и стратегию ее развития. Прежде всего, я бы начал с повышения сознательности общества…

– Америка – страна вашей сбывшейся мечты. А Грузия?

– Грузия – страна, о которой я мечтаю. Но мечтаю о цветущей Грузии, с ее сильной политической, экономической и социальной системах. Считаю, что в этом возрасте, исходя из реалий, я могу помочь своей стране больше из Америки.

photo: courtesy of Giorgi Gogidze Георгий Гогидзе

– Интересно, после 30 лет где вы себя представляете?

– Трудно сказать, как и что будет после 30 лет. Но одно знаю точно: моя цель – полученные в Америке знания и опыт поставить на службу родине и внести свой (как одного рядового гражданина) скромный вклад в дело строительства страны.

– Поскольку вы занимаетесь страхованием жизни, то с этих позиций, наверное, уже знаете, что главное?

– В жизни главное – любовь, творить добро и желание помогать людям. Моя работа этому и служит, и именно потому я выбрал этот путь…