Сдают без боя: почему талибы стремительно захватывают Афганистан?

За минувшие сутки движение "Талибан"* захватило столицы еще пяти афганских провинций. Сейчас под полным контролем талибов находятся 15 из 35 провинций страны, а также второй и третий по величине города Афганистана — Кандагар и Герат. С каждым днем боевики продвигаются все ближе и ближе к столице, Кабулу. По некоторым данным, они находятся на расстоянии всего 50 километров от города.

Правительственные силы пытаются сдержать наступление, но остановить натиск талибов пока не удается. Есть ли у официальной власти шанс на успех или падение Кабула неизбежно? Об этом корреспонденту Sputnik Анне Черкасовой рассказал военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС российского Института стран СНГ Владимир Евсеев.

- Владимир Валерьевич, талибы сейчас контролируют порядка 65% территории Афганистана. По сути идет силовой захват власти. Чем могут ответить Кабул и Вашингтон?

- Талибы стремительно устанавливают контроль над территорией Афганистана. Изначально это осуществлялось при косвенной поддержке США, которые не были заинтересованы в создании "Северного альянса-2" (объединения полевых командиров северного Афганистана – Sputnik).

В дальнейшем основную роль стало играть другое обстоятельство: региональные элиты пошли на соглашение с "Талибаном"*. Фактических серьезных боев не было, потому что 300 тысяч военнослужащих было достаточно для того, чтобы удерживать районы. Однако иногда наблюдались парадоксальные случаи, когда, например, трехтысячный гарнизон падал при наступлении двухсот талибов. Это была сдача. В результате движение "Талибан" сейчас контролирует все больше территории Афганистана.

Президент Афганистана Ашраф Гани предпринимает некоторые усилия, чтобы повысить мотивацию военных и сил правоохранительных органов. Он посетил Мазари-Шариф (четвертый по величине город в стране – Sputnik), пытаясь сформировать так некое сопротивление. Еще было заявление маршала Дустума о готовности очистить весь северный Афганистан от талибов.

Всему этому нужно верить крайне аккуратно. Я думаю, у Дустума нет мощных сил, которые смогут сдержать талибов, имеющих очень высокую религиозную мотивацию. По-видимому, и усилия Ашрафа Гани по формированию сопротивления не только в Мазари-Шарифе, но и в Герате – где практически все уезды контролируются талибами, мало к чему приведут.

Вокруг Ашрафа Гани пытается сплотиться оппозиция. Оппозиционеры поддерживают его, потому что понимают: приход талибов может привести к их физическому уничтожению. Но совершенно понятно, что они не относятся к преданным сторонникам действующего президента. Потому что есть разные точки зрения на то, кто победил по итогам последних президентских выборов [в 2019 году]: Гани или Абдуллa Aбдулла.

Этот раскол элиты способствует тому, чтобы талибы постепенно брали власть в стране в свои руки. Особенно учитывая, что часть афганской элиты просто бежит из страны.

Из Афганистана хотят уехать 35 тысяч человек, которых называют "переводчики". При этом в последнее время в стране было всего 2,5 тысячи американских военнослужащих, которым такого количества переводчиков просто не требовалось. Все эти "переводчики" — это фактически та часть местной элиты, которая сотрудничала не только с американскими военными, но и, вероятно, с ЦРУ, были осведомителями. Их сейчас будут вывозить не в США, как они очень надеялись – туда попадут только избранные. Основная часть вывозится в Кувейт и некоторые другие страны Персидского залива. Там их размещают на американских военных базах. Часть "переводчиков" вывозит Великобритания.

Однако информация о том, что США могут закрыть свое посольство в Кабуле уже в августе, лишает людей последней мотивации оставаться даже в столице. В таких условиях удержать власть крайне трудно. У меня создается впечатление, что Ашраф Гани не сможет этого сделать.

- В СМИ появилась информация о том, что правительство Афганистана предложило талибам разделить власть в обмен на мир. Зачем Талибану о чем-то договариваться с Кабулом, если они могут захватить его?

- Если Ашраф Гани пойдет на формирование переходного правительства с участием представителей "Талибана"*, то совершенно понятно, что это правительство будет контролировать не он, а талибы. То есть этот шаг позволит талибам быстрее взять власть в стране.

С другой стороны, это, наверное, приведет к меньшему количеству беженцев. Такой быстрый захват "Талибаном"* власти имеет некий позитивный момент. Добровольная сдача территорий не приводит к массовому потоку беженцев. Если бы за провинциальные центры велись серьезные бои, то этот поток устремился в страны Центральной Азии.

Сейчас в Афганистане нет беженцев, есть только внутренне перемещенные лица. В Кабуле таких – 17 тысяч семей, их размещают в мечетях. Эти внутренне перемещенные лица могут оказаться теми же самыми "переводчиками", которые бегут не потому что талибы устанавливают свою власть; они боятся расплаты за сотрудничество с американцами.

Никакого массового наплыва беженцев на территорию Центральной Азии нет. Был выход афганских киргизов в Таджикистан. Но, во-первых, их там было не так много – менее 500 человек. Во-вторых, они вернулись в Афганистан.

Массовые потоки беженцев являются критичными для России и стран Центральной Азии. Если это произойдет, то могут возникнуть попытки свержения светской власти, например, в Таджикистане. В этом случае возможно повторение гражданской войны [1992-1997 годов]. Через Таджикистан возможна дестабилизация Кыргызстана. Однако такого пока нет.

Второй момент: движение "Талибан"* не пытается пересекать границы со странами Центральной Азии. Если бы даже небольшие группы из семи - десяти хорошо подготовленных талибов переходили границы – это была бы проблема. Пока такого не наблюдается, поэтому необходимости силового прикрытия границ нет. Это тот небольшой плюс, о котором можно говорить.

Кроме этого, Россия проводит переговоры с талибами. Мы пытаемся уменьшить ту проблему, которую создали американцы. Ведь они не просто ушли из Афганистана, а бросили эту страну. Посмотрите, как они бросили свою базу Баграм. Вы представляете, сколько миллиардов долларов было вложено в такие объекты? Эти деньги фактически пущены на ветер.

Официальному Кабулу невыгодно сдаваться, потому что в столице находится основная масса проамериканской элиты. Но провинциальным центрам проще сдаться, чтобы избежать разрушений, жертв и гуманитарной катастрофы. Представители местных администраций, правоохранительных органов и вооруженных сил не имеют серьезной мотивации для борьбы с талибами. В этих условиях выгоднее сдаваться, чем сражаться.

- Сергей Шойгу и Джо Байден призывают к действиям. Шойгу предложил ОДКБ готовиться к вторжению боевиков из Афганистана, а Байден считает, что афганцы должны бороться самостоятельно. Что вы думаете по поводу таких призывов?

- Американцам очень легко говорить о том, что афганский народ должен сам бороться за собственную безопасность, потому что между Афганистаном и США нет общей границы, эти страны разделяет океан. Американцам все равно, они бросили Афганистан и создали проблему России, Китаю и Ирану.

По-видимому, в США считают, что это – некая "компенсация" за те ресурсы, за тот триллион долларов, который они вложили в Афганистан.

Если же говорить о России, то у нас рядом Центральная Азия – стратегически важный регион, который может подвергнуться нападению со стороны радикальной части движения "Талибан". Ведь в чем проблема: если бы умеренная часть талибов пришла к власти в Афганистане – это было бы не столь опасно. Но кроме умеренных есть и радикалы. Умеренная часть радикальную не контролирует.

Вполне возможно, что радикалы попытаются пересечь границу с Центральной Азией, чтобы свергнуть светское правительство в соседних странах. Если такого рода попытки будут предприниматься, а умеренная часть "Талибана" не сможет взять под контроль этот процесс, тогда России придется вмешаться.

Поэтому при определенных условиях Россия может вмешаться, но она не собирается входить на территорию самого Афганистана – в этом потребности нет.

Однако контролировать буферную зону с помощью, например, артиллерии и авиации, вполне можно. Можно сотрудничать и с другими государствами. Ведь помимо совместных учений России, Таджикистана и Узбекистана, сейчас проходят российско-китайские учения.

Получается, есть государства, которые оборонять эти территории. С ними можно взаимодействовать в случае реальной угрозы со стороны талибов.

* - запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация