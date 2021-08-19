Джабаров: Если талибы* будет угрожать нашим союзникам, Россия в стороне не останется

Эксклюзивное интервью Владимира Джабарова агентству Sputnik – о том, на каких условиях Россия может признать "Талибан"* и как будет помогать странам-соседям в вопросах безопасности

ТБИЛИСИ, 19 авг - Sputnik. 15 августа в Афганистане сменилось правление – боевики "Талибана"* заняли президентский дворец в Кабуле. Глава МИД РФ Сергей Лавров 17 августа заявил, что Россия не торопится с признанием талибов так же, как и все остальные страны. Российское консульство продолжает работать на территории Афганистана.

Как Россия планирует строить диалог с талибами? Будет ли защищать границы стран-соседей из ближнего зарубежья? И как быть с потоком беженцев, который может хлынуть из Афганистана в страны Центральной Азии и Европы? На все эти вопросы отвечает первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью для YouTube-канала "Sputnik на русском".

"Ситуация должна устаканиться"

Представители "Талибана"* 17 августа провели в Кабуле первую официальную пресс-конференцию, в ходе которой заверили, что собираются бороться с наркотрафиком и сделать страну "единой для всех". Ранее талибы обещали разрешить женщинам учиться и работать, а также пригласили их участвовать в деятельности будущего правительства. Все эти намерения хорошие и правильные, отмечает Владимир Джабаров.

Однако, по его мнению, мировому сообществу и России в том числе нужно время, чтобы убедиться в том, что талибы действительно представляют светскую власть.

"Надо понять, как дальше будут развиваться события, - сказал Джабаров в интервью Sputnik. – Необходимо, чтобы в Кабуле и других крупных центрах был наведен порядок, реально появились органы власти – иначе непонятно, с кем вести переговоры".

Руководители "Талибана"* уже встретились с российским послом в Афганистане Дмитрием Жирновым и взяли периметр посольства под охрану. Но, помимо этого, нужны публичные заявления талибов о том, кто конкретно будет представлять верховную власть в стране и собираются ли они проводить выборы, уточняет Владимир Джабаров.

"Должен быть пакет мер, который подтвердит, что власть пользуется поддержкой населения и пришлась по вкусу афганцам, - говорит он. И добавляет: - Слишком легко все города Афганистана сдались талибам. Это говорит о том, что население их поддерживает. И, к сожалению, думаю, что американцы настолько плохо работали 20 лет, мягко говоря, что вызывают ненависть у афганского населения. Может, на этом фоне они рады приходу талибов к власти, надеясь, что будет порядок, будет пресечен наркотрафик. Нужно время, ситуация должна устаканиться".

Россия помнит об обязанностях

Талибы утверждают, что помнят ошибки прошлого и теперь будут строить руководство Афганистаном по другим принципам, однако с оглядкой на ислам.

"На самом деле, когда талибы пришли к власти в первый раз, у всех в памяти остались жуткие кадры расправ с инакомыслящими, с женщинами, - говорит Владимир Джабаров. – Талибы говорят, что все учли. Но пока это только слова, нужно, чтобы их подтверждали конкретные действия".

Занимая позицию наблюдателя, Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела Афганистана, подчеркивает зампред Комитета Совфеда РФ. Поводом для российского вмешательства может стать только провокация конфликта с участием стран-союзников по Организации Договора по коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

"Мы свои союзнические обязательства перед Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном помним, - заявил Владимир Джабаров. – И в случае угрозы этим республикам в стороне не останемся".

Узбекистан из ОДКБ вышел, напоминает Джабаров, однако между республикой и Россией действует двусторонний договор о дружбе и взаимной помощи.

"И потом, Узбекистан стремится в ЕАЭС. Поэтому, если будет необходимость, конечно, будем помогать, - говорит он. – Но исключительно для защиты и обороны. Если республики встанут на поддержку оппозиционных сил в Афганистане, это вызовет новый очаг напряженности. А это плохой вариант. Но и Узбекистан, и Таджикистан, и Кыргызстан придерживаются нейтральной позиции. Вмешиваться в это они не хотят".

Исключит ли Россия "Талибан"* из списка террористов?

Талибов включили в список террористических группировок на фоне теракта в Нью-Йорке в 2001 году, рассказывает Владимир Джабаров. Позднее расследование показало, что к данному преступлению "Талибан"* не имел отношения, однако зверства талибов в афганских провинциях до сих пор остались в памяти.

"Целое поколение сменилось, прошло 20 лет – это немало, - рассуждает Джабаров. – Надо посмотреть, в каких формах правление будет осуществляться. Если в формах терпимости к своим людям, то это одно. А если в формах жесточайшей диктатуры – другое. И если "Талибан"* выстроит нормальное государство, если не будет никому угрожать, наверное, будет смысл говорить (о пересмотре списка запрещенных организаций – Ред.)".

Эксперт не исключает и продолжения гражданской войны в Афганистане.

"На севере Афганистана, там, где живут этнические таджики, узбеки, появилось реальное сопротивление. Бывший вице-президент (Амрула Салех – Ред.) объявил себя главой государства, заявил, что не приемлет "Талибан"*, - говорит Владимир Джабаров. – Все зависит теперь от того, кого поддержит население. Если оно увидит, что талибы – справедливая, открытая власть, которая поднимет их уровень жизни, конечно, поддержит. Думаю, афганский народ настолько устал, что мечтает о спокойных годах".

"Беженцы, конечно, появятся"

Захват власти талибами в Афганистане несомненно вызовет миграционный кризис, считает Владимир Джабаров.

"Вы видели кадры из кабульского аэропорта, когда люди, которые сотрудничали с США, пытались покинуть страну? – говорит он. – К сожалению, этих людей американцы, мягко говоря, бросили на произвол судьбы, хотя, может, потом поправили ситуацию. Но мигранты, конечно, появятся".

Многие беженцы связаны с оппозиционно настроенными кругами, и поток мигрантов может хлынуть не только в страны ближнего зарубежья, но и в Западную Европу. И здесь возникает вопрос о безопасности европейских стран, уточняет Владимир Джабаров.

"Хлынут люди обездоленные, и могут возникнуть очередные кризисы, - рассуждает он. – Нужен ли новый политический формат по работе с Афганистаном? Пока не вижу в нем необходимости. За ситуацией сейчас следит все мировое сообщество, следит и НАТО, которое заварило эту кашу. Но мы знаем, как американцы работают в этом случае. В Сирии они боролись якобы с террористами, а на самом деле – только с режимом Асада. После того, как мы одержали серьезнейшую победу, они заявляют, что победили терроризм в Сирии. Это стиль такой".

*террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ и ряда других стран